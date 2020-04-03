كريم فهمى يهنئ أكرم حسني وأحمد فهمي بالمسلسل الجديد.. شاهد

علق كريم فهمى على الصورة قائلا: " مبرووووك مبرووووك مبرووووك هتكسروا الدنيا كالعاده و اجمد مسلسل كوميدي انا متأكد ❤️❤️❤️❤️".

ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من متابعية وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

الله عليكو 👏👏😂😍❤️ رجالة البيت ولا سلاح التلميذ؟؟ هيكسر الدنيا انشاء اللة

مسلسل "رجالة البيت" تدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى إضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف جار الاستقرار على اسمائهم حيث سيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.