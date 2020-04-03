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فن

كريم فهمى يهنئ أكرم حسني وأحمد فهمي بالمسلسل الجديد.. شاهد

الجمعة 03/أبريل/2020 - 06:20 م
كريم فهمى
كريم فهمى
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مريم عزت
نشر الفنان كريم فهمى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة من بوستر مسلسل "رجالة البيت" للفنان أحمد فهمي والفنان أكرم حسني. 

علق كريم فهمى على الصورة قائلا: " مبرووووك مبرووووك مبرووووك هتكسروا الدنيا كالعاده و اجمد مسلسل كوميدي انا متأكد ❤️❤️❤️❤️".

ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من متابعية وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

 الله عليكو 👏👏😂😍❤️    رجالة البيت ولا سلاح التلميذ؟؟    هيكسر الدنيا انشاء اللة 

مسلسل "رجالة البيت" تدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى إضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف جار الاستقرار على اسمائهم حيث سيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.

قدم أحمد فهمي في موسم رمضان الماضي 2019 مسلسل "الواد سيد الشحات"، وشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" وعدد من ضيوف الشرف، أما اكرم حسنى فغاب عن الدراما فى رمضان الماضى بعدما قدم احدث أعماله مسلسل "الوصية".

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