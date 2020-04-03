هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتش الطاسة بالجبن مع البطاطس الودجز اللذيذة وصوص المايونيز

تحتار العديد من السيدات فى تقديم وجبة العشاء ، والتى يجب أن تحتوي على جميع العناصر الغذائية، وفى نفس الوقت يحبها الأطفال ويتناولها.





ولذلك نقدم لكى طريقة عمل ساندوتش الطاسة مع البطاطس الودجز، وصوص المايونيز





مكونات ساندوتش الطاسة

3 أكواب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

زيت

لبن للعجن





الحشو

بيض

جبنة قريش









طريقة تحضير ساندوتش مقلى

* إخلطى مقادير العجينة ثم إتركيها لتتخمر





* قطعى العجينة لكرات متوسطة ثم إفرديها بالنشابة ورشيها بالدقيق





* ضعى الزيت فى طاسة على النار ثم أضيفى بيضة وجبنة قريش





* إفردى العجينة على وجة البيض والجبنة ثم وقلبيها حتى تنضج من جميع الجهات ثم إثنيها وقدميها





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مكونات البطاطس الودجز





خمس حبات من البطاطس.

كوب واحد من الحليب.

بيضة واحدة.

كوب واحد من الطحين.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من البابربكا.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.

بهارات البطاطس.

زيت للقلي.





طريقة التحضير

نحضر البطاطس بغسلها جيدًا بالماء لإزالة الأتربة عنها، لأن قشور البطاطس مهمة.

بعد مرحلة الغسيل نقطع البطاطس على شكل شرائح سميكة مثل شرائح التفاح.

بعد ذلك نسلق البطاطس في الماء المغلي مدة خمس عشرة دقيقة لتكون نصف ناضجة.

نخرج البطاطس من الماء لتتبيلها بالملح، والفلفل، والبهارات، والبابريكا، والثوم جيدًا.

نقلي البطاطس بالزيت النباتي تمامًا، كما نقلي البطاطس العادية حتى يصبح لونها ذهبيًا وأشقر، وبذلك نكون قد حصلنا على بطاطس ودجز المقرمشة.

نُقدمها مع المايونيز ووجبات الغداء التي تحتاج إلى طبق جانبي من البطاطس.



