اتهامات ألمانية لواشنطن بمصادرة شحنة طبية تخصها في بانكوك

اتهم مايكل مولر، عمدة برلين ، الولايات المتحدة ، بمصادرة شحنة أقنعة طبية ، اشترتها ألمانيا بالفعل ، ودفعت ثمنها.





وانتقد مولر ، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الجمعة؛ بسبب مصادرة 200 ألف قناع واقٍ اشترتها ألمانيا لجماية أفراد قسم شرطة برلين.





وقال مولر إن الأقنعة لم تصل إلى برلين، مشيرا إلى أن تصرفات ترامب لا تدل على علامات تضامن، وأنها "غير إنسانية" وغير مقبولة.





من جهته، أكد السيناتور بمجلس شيوخ مدينة برلين، أندرياس جيزل، أن الأقنعة التي تم شراؤها لإدارة شرطة برلين "صودرت في مطار بانكوك".





وقال "نعتقد أن هذا له علاقة بحظر تصدير الأقنعة الذي تنفذه الحكومة الأمريكية".





وأشارت تقارير صحيفة ألمانية إلى أن الشحنة، صنعتها شركة أمريكية مقرها في الصين.



