على قد ما نقدر هنساعد.. مبادرة لتوزيع كراتين مواد غذائية بـالدقهلية

أطلقت أمانة مركز ميت غمر بحزب الحرية المصرى بالدقهلية مبادرة بعنوان "على قد ما نقدر هنساعد" لتوزيع كراتين مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية.





يأتى ذلك انطلاقا من مبادئ حزب الحرية المصرى بلرعاية الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب والمتحدث الرسمي للبرلمان وأحمد مهنى أمين عام الجمهورية والدكتور أحمد إدريس أمين تنظيم الجمهورية والدكتور عبد العال عبد الرحمن أمين المحافظة.





فيما تم تشكيل مجموعة عمل برئاسة هلال الشيخ أمين عام مساعد المحافظة وأمين مركز ميت غمر أمانة ميت غمر وضمت كلا من أحمد الحنفى أمين مساعد المحافظة وطارق يوسف أمين تنظيم المحافظة والمهندس أشرف العاجز رئيس لجنة الإسكان والمرافق والدكتور ممدوح رفعت أمين قطاع تكنولوجيا المعلومات و مينا ماهر أمين التدريب والتثقيف.





وأكد هلال الشيخ أنه تم تكليف مصنع كراتين لتصنيع ألف كرتونة، وبتم حصر الأسماء المستحقة عن طريق أمناء الوحدات القاعدية بكل قرية مع مراعاة المتعففين على أن تكون فى سرية تامة.





وأشار إلى أن التوزيع سيتم بسرية شديدة إلى المستحقين بمناسبة شهر رمضان الكريم، مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار دور الحزب والمشاركة للتخفيف على المواطنين.