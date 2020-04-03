AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بإكسسوارات ملفتة .. ميس حمدان تتألق من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

الجمعة 03/أبريل/2020 - 06:20 م
ميس حمدان
ميس حمدان
Advertisements
حياة عبد العزيز
شاركت الفنانة ميس حمدان متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام، من أحدث جلسة تصوير.

وتألقت ميس حمدان بإطلالة جديدة وغير مألوفة، مرتدية فستانًا باللون الزيتي، بتصميم الاوف شولدر، ونسقت معه هاف بوت باللون البني.

وارتدت ميس حمدان اكسسوارات ملفته باللون الذهبي، فاختارت أسورة كبيرة الحجم في اليد، وحزام على منطقة الخصر.

وتركت ميس حمدان شعرها الأسود القصير منسدلا على كتفيها مع وضع طوقًا على منطقة الجبهة ليعطيها شكل جمالي مختلف.

وأما من الناحية الجمالية أعتمدت على البساطة، فاستخدمت الألوان الترابية، مع  وضع اللون الأحمر في الأظافر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تصدرها جوجل.. شاهد أفضل إطلالات ميس حمدان

بإطلالة ملفتة.. إيمى سالم تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

ببلوزة كتف وكتف.. هيدي كرم تتألق بإطلالة جذابة

ملفتة وفورمال .. شاهد إطلالة ريم مصطفى فى أحدث جلسة تصوير

بـ فستان جلد فوق الركبة.. سالي عبد السلام تتألق بإطلالة مختلفة

بـ التل المنفوش.. مي سليم برفقة ابنتها في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

ترشيحاتنا

إلغاء الحج بسبب كورونا .. هل تلجأ السعودية لهذا القرار المصيري؟

يا عم اتجوزها.. علي غزلان يثير الجدل من جديد مع منة عرفة

حكاية اغتصاب فتيات "الريكلام" بالجيزة

حقيقة نقل جثة متوفى بالكورونا في سيارة شرطة

كريم بامبو: هذا ما أشعر به في الزمالك وافتقدته بـ الأهلي

قرينة الرئيس: أدعو الله أن يحفظ مصرنا الغالية وأبناءنا وبناتنا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيروس كورونا يودي بحياة أم شابة بعد ولادة طفلتها مباشرة

بفستان كاجول قصير.. منى ممدوح تتألق بإطلالة جريئة ولافتة.. شاهد

كيف يؤثر الحجر الصحي على الصحة العقلية؟