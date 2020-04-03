بإكسسوارات ملفتة .. ميس حمدان تتألق من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام، من أحدث جلسة تصوير. شاركت الفنانة ميس حمدان





وتألقت ميس حمدان بإطلالة جديدة وغير مألوفة، مرتدية فستانًا باللون الزيتي، بتصميم الاوف شولدر، ونسقت معه هاف بوت باللون البني.





وارتدت ميس حمدان اكسسوارات ملفته باللون الذهبي، فاختارت أسورة كبيرة الحجم في اليد، وحزام على منطقة الخصر.





وتركت ميس حمدان شعرها الأسود القصير منسدلا على كتفيها مع وضع طوقًا على منطقة الجبهة ليعطيها شكل جمالي مختلف.





وأما من الناحية الجمالية أعتمدت على البساطة، فاستخدمت الألوان الترابية، مع وضع اللون الأحمر في الأظافر.



