النقض توضح معنى التعويض الموروث

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هو التعويض الموروث.





جاء في حيثيات الحكم أنه من التعويض الموروث هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير ، إذ إن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت ، كما يسبق كل سبب نتيجته ، إذ في هذه اللحظة يكون المجنى عليه ما زال أهلًا لكسب الحقوق ، ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر المادى الذى لحقه.





وحسبما يتطور هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته ، كل بحسب نصيبه الشرعى في الميراث ، ويحق لهم بالتالى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذى سببه لمورثهم ، لا من الجروح التى أحدثها الفعل الضار به فحسب وإنما أيضًا من الموت الذى أدت إليه هذه الجروح ، باعتباره من مضاعفاتها.



