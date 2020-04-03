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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا: احجز أرخص هاتف في تاريخ آيفون غدا.. 5 مميزات تتمتع بها هواتف Huawei P40.. إف بي آي تحذر من هذا التطبيق

الجمعة 03/أبريل/2020 - 06:25 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية: 


ذكر موقع 9to5Mac  أن شركة أبل ستقوم بدءا من غدا السبت، ببدء تلقى طلبات الحجز للراغبين في شراء الأيفون الجديد iPhone 9 والمعروف كذلك iPhone SE 2، وذلك من خلال موقع الشركة الإلكترونى.
 

منذ أيام، أعلنت شركة هواوى عن هواتف HUAWEI P40 وهى عبارة عن هاتفين هما HUAWEI P40 و HUAWEI P40 Pro، وتعتبر هذه الهواتف بمثابة طفرة كبيرة في عالم الهواتف، خاصة هواتف هواوى. 


أعلنت شركة أبل عن الاستحواذ على تطبيق Dark Sky الذى يوفر خدمة معرفة أخبار الطقس للمستخدمين، والذى كان موجودا على هواتف أندويد، حيث ستقوم أبل بإيقافه تماما بحلول الأول من يوليو القادم. 



حذر مسئولون في مكتب التحقيق الفيدرالى "إف بي آي"، في الولايات المتحدة الأمريكية،من استخدام تطبيق مكالمات الفيديو Zoom الموجود على هواتف أيفون، بسبب وجود مخاوف أمنية وخصوصية محتملة من التطبيق. 


قامت شركة جوجل بنشر تقارير لـ131 دولة توضح ما إذا كانت زيارات الناس للمتاجر والحدائق وأماكن العمل قد انخفضت في شهر مارس،  وذلك للتأكد من مدى التزام المواطنين في هذه الدول بقرارات تطبيق الحظر التى أصدرتها حكومات هذه الدول لمواجهة تفشى فيروس كورونا.


منذ أيام قليلة، قامت شركة فيسبوك بإصدار تطبيق ماسنجر، لأول مرة للمستخدمين على أجهزة الكمبيوتر التى تعمل بنظام التشغيل ويندوز وكذلك أنظمة  Mac الخاصة بشركة أبل، وشهد التطبيق استخداما واسعا على مستوى العالم في نسبة التواصل بسبب الحظر المفروض في عدد كبير من الدول الأجنبية.
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