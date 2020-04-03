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برلمان

صوت الشعب عن إشادة الصحة العالمية بالسيسي في مواجهة كورونا: أوفى بالعهد مع شعبه

الجمعة 03/أبريل/2020 - 07:19 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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حسن رضوان
أكد المستشار أحمد حسين البراوي رئيس حزب صوت الشعب أن توجيه تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده الكبيرة وخطته الجيدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وضمان حصول المتضررين من المواطنين على دعم واسع النطاق في إشارة إلى تحمل صندوق تحيا مصر تكاليف علاج العائدين من الخارج في الحجر الصحي ووصفة للسيسي بما قدمه أنه عمل قيادي وتضامن عظيم يؤكد أن لدينا قيادة سياسية حكيمة ورشيدة تؤمن بحق المواطن في حياة كريمة آمنة بعيدا عن المخاطر وتحمل فكر ورؤية مختلفة من رئيس مختلف أوفى بالعهد والوعد مع شعبة في الحفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه.

وأضاف البراوي في تصريحات صحفية اليوم الجمعة : أن هذه الرسالة من مدير منظمة الصحة العالمية شهادة تقدير جديدة لمصر وتؤكد اننا نسير في الطريق الصحيح لمحاربة انتشار هذا الفيروس الخطير الذي ضرب العالم كله وعلى الشعب المصري العظيم ان يستكمل مسيرة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة بأن يلبي نداء الوطن ويجلس في المنزل حتى تمر الأزمة بأقل الخسائر الممكنة.

أشار رئيس الحزب إلى أن الأسبوع القادم هو الأخطر والأهم وكلي ثقة في وعي المصريين في  تقديم أروع الأمثلة في الوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد بعدم الخروج من المنازل والالتزام الكامل بتعليمات الحكومة حتى نحتفل سويا بشهر رمضان المبارك الذي أصبح على الأبواب ونحن في سلام وأمان.
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