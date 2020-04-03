نجم الأهلي السابق يعلق على قرار رحيل أحمد فتحي

علق أحمد أبو يسلم لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق على قرار رحيل أحمد فتحي وعدم تجديده للقلعة الحمراء وذلك عقب نهاية العام الحالي.





وقال أبو مسلم في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد":"كل لاعب حر في قراره ولا يمكن لأحد الحجر على قرار اللاعب فهو المسؤول الوحيد عن مستقبله ويرى الموضوع من وجهة نظره".





وأضاف أبو مسلم:"لكن من وجهة نظري أنا أرى أنه من الأفضل لأي لاعب دخل النادي الأهلي أن يختم مشواره داخل القلعة الحمراء لأن ذلك سيضمن له الكثير والكثير في المستقبل و سيضمن له أيضا حب الجماهير وتعاطفهم معه في أي موقف".