الملكة إليزابيث تستعد لإلقاء خطاب تاريخي بشأن أزمة كورونا.. تفاصيل

ستخاطب الملكة إليزابيث الأمة البريطانية في بث تلفزيوني خاص حول تفشي الفيروس التاجي من قلعة وندسور الذي سيتم بثه يوم الأحد الساعة 8 مساءً.





ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، أعلن قصر باكنجهام أنه تم بالفعل تسجيل البث إلى المملكة المتحدة والكومنولث من قبل الملكة البالغة من العمر 93 عامًا.





تزداد التوقعات بشأن الوقت الذي سيدلي فيه رئيس الدولة ببيان علني حول الأحداث غير المسبوقة التي وضعت البلاد في حالة إغلاق.





وفي نفس السياق أكدت وزارة الصحة وفاة 684 آخرين في المستشفى بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس ، مما رفع إجمالي الوفيات في المملكة المتحدة إلى 3605.







