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ديني

وزير الأوقاف ينهي خدمة إمام وعامل لمخالفة تعليمات غلق المساجد

الجمعة 03/أبريل/2020 - 06:38 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنهاء خدمة أول عامل بالأوقاف ويدعى سعد سالم سعد مصطفى عامل بمديرية أوقاف الدقهلية المسئول عن زاوية التنعيم بناحية توريل التابعة لإدارة شرق المنصورة ، لتقصيره في الإشراف على الزاوية المذكورة وعدم إحكام غلقها في خطبة الجمعة بمخالفة تعليمات الوزارة مما ترتب عليه فتحها وقيام أحد الأهالي بإمامة الناس بها. 

كما أنهى  وزير الأوقاف خدمة علي عثمان قاسم محمود إمام وخطيب بمديرية أوقاف أسيوط بفتح مسجد الشيخ سلطان بقرية الدوير التابع لإدارة أوقاف صدفا وإمامة المصلين في صلاة العشاء أمس  الخميس . 

وأكدت الوزارة أنها  ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله ، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك ، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

 وأعلنت وزارة الأوقاف أنه لا فتح لأي مسجد أو زاوية قبل تمام زوال علة الغلق، والتحقق من ذلك من خلال أمرين : الأول : عدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا على أرض مصر كافة . 

أما الأمر الثاني : عودة الحياة إلى طبيعتها وتأكيد وزارة الصحة أن التجمعات لم تعد تشكل خطرًا في شأن نقل العدوى بفيروس كورونا .

وأوضحت الوزارة  "أكدنا ولا زلنا نؤكد أن الساجد قبل المساجد، وأن الحفاظ على النفس البشرية من أهم المقاصد العامة للشرع الحنيف".
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