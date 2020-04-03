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رياضة

المحكمة الدولية تكشف عن موعد جلسة الحكم في فضيحة رادس

الجمعة 03/أبريل/2020 - 06:41 م
جانب من ازمة الوداد
جانب من ازمة الوداد المغربي والترجي التونسي
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حسن العمدة
كشفت صحيفه "المنتخب" المغربية ، على أن محكمة التحكيم الرياضي حددت موعدا جديدا لحسم أزمة مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي فى نهائي دوري ابطال افريقيا.

وذكرت صحيفة، عن وصول جواب لإدارة الوداد من محكمة التحكيم تخبره فيها بالموعد الجديد للجلسة بعد أن كان الوداد قد تقدم بملف جديد عندما منحت لجنة المسابقات التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اللقب الافريقي للترجي.

ورفع نادي الوداد قضية وتم تحديد تاريخ يوم 29 مايو المقبل موعدا للنظر من جديد في ملف الفريق البيضاوي ضد الترجي التونسي حول لقب عصبة أبطال إفريقيا، بعدما كانت الجلسة مبرمجة يوم 20 مارس الماضي.

وشهدت المباراة النهائية والتي أقيمت على ملعب رادس فضيحة تحكيمية مُدوية، حيث أنهى حكم اللقاء الجامبي بكاري جاساما اللقاء بعد اعتراضات من الوداد على تعطل تقنية الفار وإلغاء هدف التعادل لهم بداعي التسلل.

وتوج الترجي التونسي باللقب بعد انسحاب الوداد وإنهاء حكم اللقاء للمباراة، ليصعد مسؤولو النادي المغربي القضية للاتحاد الإفريقي ومن ثم فيفا.

وقع الاتحاد الافريقي لكرة القدم غرامة مالية 20 الف دولار و15 الف دولار لشغب الجماهير .
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