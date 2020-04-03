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برلمان

تعرف عليها.. حسب الله يكشف حقائق وثوابت مهمة في مواجهة مصر لـ كورونا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 06:37 م
صلاح حسب الله المتحدث
صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب
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ماجدة بدوي
أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ان هناك مجموعة من الحقائق والثوابت التاريخية والمهمة التى كشفت عنها مواجهة الدولة المصرية لفيروس كورونا المستجد فى مقدمتها أن مصر أصبحت وبحق دولة مؤسسات وبكل ما تعنيه هذه الكلمة من معان وان الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى رسخ هذه الحقيقة ليس فى عقول وقلوب كل المصريين ولكن لدى الرأى العام العالمى الذى يقف منبهرا أمام تكاتف الدولة المصرية وشعبها العظيم فى مواجهة فيروس كورونا.

وقال " حسب الله " فى بيان له أصدره اليوم، إن الحقيقة الثانية كشف عنها رئيس مجلس الوزراء فى المؤتمر الذى عقده خلال الساعات القليلة الماضية ومن خلال القضايا المهمة التي استعرضها ويستحق عليها كل الشكر والاحترام وهذه الحقيقة تتمثل فى ترسيخ مبدأ التخصص فى المواجهة حيث حرص رئيس مجلس الوزراء بنفسه على تولى وزارة الصحة والسكان ممثلة فى جيش مصر الأبيض كما أطلق المصريون هذا اللقب على جميع العاملين فى المنظومة الصحية وهم يستحقونه فإنهم لا يتوانون لحظة واحدة فى تقديم أرواحهم فداء لمصر وشعبها لانقاذها من مخاطر فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور صلاح حسب الله أنه انطلاقا من هذه الحقيقة الثانية صدرت القرارات والتكليفات الرئاسية للحكومة المصرية لمساندة ودعم جميع أجهزة الدولة لجيش مصر الأبيض ليتقدم جميع الصفوف ومؤسسات الدولة والجميع يسير خلف هذا الجيش الأبيض لخوض معركته وحربه الناجحة حتى الآن بدرجة امتياز وبشهادة منظمة الصحة العالمية فى مواجهة فيروس كورونا ونتمنى استمرار نجاحها بإذن الله حتى تحقق مصر الانتصار على فيروس كورونا.

وتابع الدكتور صلاح حسب الله، حديثه، أن الحقيقة الثالثة تتمثل فى نداء القيادة السياسية والحكومة ووسائل الإعلام وجميع مؤسسات الدولة من أحزاب وقوى سياسية ومنظمات المجتمع المدنى للشعب المصرى العظيم بان المواجهة الحقيقية مع فيروس كورونا أصبحت تتمثل فى محور واحد فقط وهو فرض الشعب المصرى العزل المنزلى على نفسه مؤكدا ان عظمة المصريين جعلت هناك العديد من اصواتهم التى خرجت عالية للعالم كله عبر مختلف وسائل الإعلام المحلية والعالمية وطالبت من الدولة المصرية فرض الحظر الكامل من أجل مساندة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا
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