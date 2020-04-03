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تعليم

تعرف على آليات أكاديمية البحث الجديدة للتواصل مع الجمهور في ظل أزمة كورونا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 07:14 م
اكاديمية البحث العلمي
اكاديمية البحث العلمي
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نهلة الشربيني
أكدت أكاديمية البحث العلمي استمرارها في استقبال الراغبين في المنح التابعة لها وعرض الورش عن طريق الموقع الإلكتروني للأكاديمية وقناة اليوتيوب الخاصة بها في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.


ولذا أعلنت الأكاديمية بناء علي رغبة المتابعين علي مواقع التواصل الاجتماعي عن آلية للتواصل والإعلان عن كل فعاليات وبرامج ومنح أكاديمي البحث العلمي، عن نظام المراسلات المبكرة الخاص بجميع منح ومشاريع وبرامج وفعاليات اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أو أي منح خارجية لتصلك مباشرة فور الإعلان عنها قبل فتح باب التقدم.

وأوضحت الأكاديمية أن المنح تشمل كل المراحل العمرية والأطفال وجامعة الطفل ومهرجانات العلوم وفعاليات نشر الثقافة العلمي والابتكار وغيرها من البرامج التي تطرحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كما أن باب التسجيل مفتوح لحين اكتمال الإعداد بناء علي أولوية التسجيل.


طريقة التسجيل :

١- زيارة الموقع المرفق في آخر الإعلان.

٢- سوف تجد ٧ ازار يجب للضغط عليهم وذلك للمشاركة في نظام الإشعارات علي الفيس بوك - ومرفق بجوار كل زرار تفاصيل الإشعارات الخاصة به.

٣- يجب التأكد من ظهور علامة (صح) علي كل زرار مراد المشاركة به وليست علامة (يد) حيث أن علامة (صح) تعني المشاركة ووصول الإشعارات.

٤- ملء بيانات الاستمارة مثال الاسم والبريد الإلكتروني الخ.

وأشارت إلى أن الإشعارات لن تصل بصورة مزعجة بل سوف تصل بطريقه منظمة طبقا لاختياراتك في استمارة التسجيل وأيضا في حالة موافقتك علي جميع إشعارات الفيس بوك سوف تضمن وصول كافة إعلانات وفعاليات ومنح ومشاريع الأكاديمية فور صدورها.

واستكملت: "مسموح التسجيل في الاستمارة  بحسابات منفردة داخل الاسرة الواحدة وذلك بناء علي الإشعارات والفعاليات المطلوب استقبالها كما يرجي العلم أنه يستوجب تسجيل دخولك في الفيسبوك حتي تستطيع الاشتراك في اشعارات الفيسبوك التي تظهر بأول الصفحة".

http://childuni.asrt.sci.eg/ads/
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