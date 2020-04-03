تحصين 138 ألف حيوان ضد الجلد العقدي والجدري وطاعون المجترات بـ كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، البيان الختامي للحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الماشية وطاعون المجترات الصغيرة لعام 2020م.
وكشف التقرير، قيام مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، بتحصين 138 ألفًا و619 حيوانًا ضمن أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الماشية وطاعون المجترات.
وأشار التقرير إلى تحصين 112 ألفًا و191 من الأبقار، و27 ألفًا و146، من الأغنام والماعز"، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
جاءت هذه الحملات، تحت إشراف الدكتور عبدالحكيم أبو إسماعيل، وكيل وزارة الطب البيطري، والدكتور خالد البرعى، مدير عام الوقاية.