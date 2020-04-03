رئيس البحث العلمي: الابتكار مرتبط بالشباب ومعظم البرامج موجهة إليهم

قال محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، إن الابتكار يرتبط بالشباب، ويجب على الأجيال القادمة أن تكون قادرة على الابتكار خاصة أنها تتعلم على يد علماء كبار في مصر.





وأضاف صقر، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد مجدي، لدى الشباب روح المغامرة لتبنى فكرة وتحويلها لمنتج على العكس من الكبار فى السن.





وأشار رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، إلى أن معظم مبادرات الأكاديمية موجه للشباب، لافتا إلى عدد من المبادرات والبرامج التى ترعاها الأكاديمية مثل، التحالفات التكنولوجيا، وهي أكبر برنامج تمويلي في تاريخ البحث العلمى فى مصر.