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رئيس البحث العلمي: كنت محظوظا في بداية حياتي العملية

الجمعة 03/أبريل/2020 - 07:21 م
صدى البلد
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عادل نصار
أكد محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنه كان محظوظا في بداية عمله في البحث العلمي، مؤكدا أن تعامل مع أساتذة على قدر عال من الإنسانية والكفاءة.

وأضاف صقر، في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي، مقدم برنامج «فنجان قهوة»، والمذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، : "اتعينت في المركز القومي للبحوث، وفي بداية حياتي العلمية كنت محظوظا جدا، لأنني عملت مع شخص في غاية الاحترام والروح الطيبة، ووضعني على الطريق الصحيح".

وتابع رئيس أكاديمية البحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات، أن: "لو في نجاح في حياتي فهو من التفاهم الكبير بيني وبين الطلاب والأساتذة، وأنا محظوظ في حياتي، على فكرة أي إنسان في الدنيا هو خلاصة تجارب ناس تانية".

وأكمل رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، : "تعاملت مع الدكتور هاني الناظر رئيس القومي للبحوث، ووضعني على الطريق في إدارة البحث العلمي وساعدني ومكني".
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