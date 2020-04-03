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أخبار البلد

الكنيسة الأسقفية في مصر تلغى خدمات أسبوع الآلام وعيد القيامة

الجمعة 03/أبريل/2020 - 07:24 م
صدى البلد
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سامح سلام

أعلن المطران منير حنا مطران الكنيسة الاسقفية وشمال أفريقيا، الغاء خدمات أسبوع الآلام وعيد القيامة داخل مبانى الكنائس،  داعيا إلى الاتحاد في الصلاة والعبادة من داخل المنازل، على أن تبث الخدمات الروحية على وسائل التواصل الاجتماعى المتوفرة لدى الجميع، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.


وقال المطران في بيان له اليوم "المهم يا أحبائى أن نكون معًا بنفس واحدة حتى لو لم نكن فى مكان واحد".


وتابع "دعونا يا أحبائى أن نتضرع إلى الله القدير أن يمنح رئيسنا وكل مساعديه من رئيس الوزراء والوزراء جميعا، كل قوة وحكمة لمواصلة الجهود المضنية التى يقومون بها. ولنصلى أيضا من أجل كل العاملين فى المستشفيات والمراكز الصحية ورجال الشرطة والجيش الذى هم فى المواجهة مع هذا الوباء".


وأضاف مطران الكنيسة الأسقفية  نحن لم ندخر جهدًا أن نتعاون مع كل أجهزة الدولة من خلال صندوق الكوارث وأيضا من خلال مستشفياتنا ومراكز تنمية المجتمع التابعة لمؤسسة الرعاية الأسقفية وذلك لإعانة المتضررين من توقف أعمال البناء والزراعة وغيرها.


واختتم قائلا، إلهنا القادر على كل شئ يحفظ شعب مصر وكل شعوب العالم من شر هذا الوباء ويشفى المصابين ويعزى الاسر التى فقدت أحبائهم.

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