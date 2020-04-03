وفيات كورونا في أمريكا تقترب من 5 آلاف حالة

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 5443 حالة.





وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن هناك أكثر من 40 ألف حالة وفاة في أوروبا من جراء فيروس كورونا.





وفي سياق ذي صلة، قالت منظمة الصحة العالمية إنها سوف تستخدم مبلغ ال تريليون دولار الذي لديها لمساعدة الدول الأفقر والأكثر هشاشة لحمايتها قدر الإمكان من تداعيات كورونا.





وكانت السلطات الصحية الإيطالية قد أعلنت تسجيل 766 وفاة و4585 إصابة جديدة بفيروس كورونا في خلال الساعات الـ24 الماضية.





وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 119 ألف و827 حالة، بينما اقترب إجمالي الوفيات من حاجز 15 ألفًا.