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رياضة

بعد تصريحاته عن فايلر.. بالأرقام | أحمد فتحي جانٍ أم مجني عليه

الجمعة 03/أبريل/2020 - 07:03 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
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مجدي سلامه
خرج أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي، ببعض التصريحات إلى صحيفة إماراتية بشأن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، مشيرا إلى أنه السبب الرئيسي في عدم تجديده مع النادي لقلة مشاركاته.

ورفض اللاعب تجديد تعاقده مع النادي الأهلي في الساعات الماضية الذي ينتهي بنهاية الموسم، وأعلن رحيله رسميا عن الفريق.

وقال أحمد فتحي مؤخرا رحيلي عن النادي الأهلي بسبب فايلر حيث أخبرني بأنني لم أشارك معه 90 دقيقة في المباراة الواحدة مما أدى إلى رفضي تجديد تعاقدي وإعلان الرحيل عن الأهلي.

ويستعرض صدى البلد أرقام دقائق مشاركات أحمد فتحي مع النادي الأهلي:.

بطولة الدوري:.

-  الإنتاج| 25 دقيقة.
-  طنطا| 24 دقيقة.
-  الزمالك (المباراة الملغية) كان أساسي
-  حرس الحدود| 90 دقيقة.
-  المقاصة| 90 دقيقة.
-  المقاولون| 90 دقيقة.
-  بيراميدز| 90 دقيقة.
-  المصري| 90 دقيقة.
-  سموحة| 90 دقيقة.

بطولة دوري ابطال افريقيا

-  دور الـ 32| كانو سبورت في غينيا الاستوائية.. 90دقيقة
-  دور الـ 32| كانو سبورت في مصر..90دقيقة.
-  المجموعات| النجم الساحلي في تونس 90دقيقة.
-  المجموعات| الهلال في مصر.. 90 دقيقة.
-  المجموعات| بلاتنيوم في مصر.. 90 دقيقة.
-  المجموعات| بلاتنيوم في زيمبابوي 90 دقيقة.
- ربع النهائي| صن داونز في مصر.. 90 دقيقة.
-  ربع النهائي| صن داونز في جنوب افريقيا 90 دقيقة.

 بطولة كاس مصر

-  بني سويف| 45 دقيقة.

بطولة كاس السوبر 

-  الزمالك| 90 دقيقة

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