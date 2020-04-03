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تعليم

اتحاد طلاب جامعة حلوان: ندعم تأجيل امتحانات الترم الثاني

الجمعة 03/أبريل/2020 - 07:14 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر

بعد اصدار اتحاد طلاب جامعة حلوان بيانا ببعض المطالب و القرارات  بشأن اغلب المشاكل و التساؤلات التى تراودهم بسبب درجات أعمال السنة و مشاريع التخرج و كيفية متابعة الدراسة عن بعد  منذ ايام ،  اعلن الاتحاد انه تم عرض هذه القرارات  على رئيس الجامعة و الجهات المسؤلة  للبث فيها باسرع وقت . 


موضحين انه بالنسبة لالغاء الفصل الدراسى او تاجيل الامتحانات  فإن الاتحاد يدعم  عقد الامتحانات سواء فى موعدها المقرر فى نهاية مايو القادم او بعد ذلك،  مراعاة  لطبيعة الدراسة بالجامعات المصرية  وفى جامعة حلوان على وجه الخصوص لتنوع وتشعب تخصصاتها بما يضمن عند تخرج الطلاب  ان يكون الطلاب مؤهلين علميا ومهنيا على اكمل وجه 
 
ونص بيان الاتحاد على الاتى : 
1- لن يتم اي امتحانات او كويزات عن طريق الانترنت 

2- لن يتم وضع درجات على الغياب و الحضور بالمحاضرات الاون لاين 

3-  بالنسبة للمواد الممتدة بالكليات سيتم احتساب درجات اعمال السنة على المدة التى تمت الدراسة بها بالجامعة 

4- بعض الكليات اختارت انه سيتم اضافة درجات اعمال السنة بها لامتحان نهاية العام 

5- لا اجبار على الطلاب لشراء كتب المقررات 

6- الكليات التى تحتوى على مشاريع ستم بدء العمل بها اون لاين بمتابعة الاساتذة 

7- سيتم عمل جدول ثابت لمواعيد المحاضرات الاون لاين بالكليات 


اتحاد طلاب جامعة حلوان: ندعم تأجيل امتحانات الترم الثاني
اتحاد طلاب جامعة حلوان: ندعم تأجيل امتحانات الترم الثاني
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