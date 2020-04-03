وفيات أوروبا من فيروس كورونا تتجاوز 40 ألف حالة

قالت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الجمعة، إن أكثر من 40 ألف شخص توفوا في أوروبا من جراء فيروس كورونا.





وبلغ عدد الوفيات في ايطاليا اكثر من 14681 فيما بلغ عدد الوفيات في اسبانيا 10935 وفي المانيا بلغ عدد الوفيات 1230 شخصا، وفي فرنسا بلغ عدد الوفيات حوالي 6 آلاف حالة وفاة.





وفي سياق ذي صلة، قالت منظمة الصحة العالمية إنها سوف تستخدم مبلغ التريليون دولار الذي لديها لمساعدة الدول الأفقر والأكثر هشاشة لحمايتها قدر الإمكان من تداعيات كورونا.





كانت السلطات الصحية الإيطالية أعلنت تسجيل 766 وفاة و4585 إصابة جديدة بفيروس كورونا في خلال الساعات الـ24 الماضية.





وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 119 ألفا و827 حالة، بينما اقترب إجمالي الوفيات من حاجز 15 ألفًا.