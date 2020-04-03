تحذير شديد من محافظ الإسكندرية لمرتادي الكورنيش .. ماذا قال

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية خلال جولته على كورنيش المدينة، على أنه لن يسمح بتعريض حياة المواطنين للخطر، من خلال تواجدهم في تجمعات على أي منطقة بكورنيش المدينة، مشددا على أن المحافظة ستتعامل بكل حسم وقوة مع المخالفين لكافة الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك خلال جولة محافظ الإسكندرية بالكورنيش نتيجة لما تلاحظ من إنتشار تجمعات للمواطنين من جميع الأعمار بطول طريق الكورنيش رغم التحذيرات والتنبيهات السابقة، مصدرا تعليماته لمسئولي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ورؤساء الأحياء، بسرعة منع كافة التجمعات الأسرية والشبابية وتفريقهم من خلال التنبيه والتحذير من مخاطر التواجد بهذا الشكل بطريق الكورنيش لاسيما بعد إغلاق المحافظة كافة الشواطىء.
وطالب المحافظ المواطنين بضرورة الاستجابة لحملات التوعية نظرا لخطورة المرحلة الحالية الذى تمر به مصر حاليا بالنسبة لوباء فيروس كورونا المستجد، وتمت الاستجابة .
على الصعيد ذاته لفت الشريف، إلى أنه تم إغلاق الـ٦١ شاطئا بالمحافظة غلقا تاما، للحد من تجمعات المواطنين، موضحا أنه المحافظة مستمرة في شن حملاتها على الشواطئ والمحال والكافيتريات لحين الانتهاء تمام من تلك الأزمة.
وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بضرورة الوعى بطبيعة المرحلة التى تحتم الإلتزام التام بكافة التعليمات الواردة من وزارة الصحة المصرية ورئاسة مجلس الوزراء حرصا على صحة وسلامة وأمن وأمان المصريين من أجل العبور من تلك الأزمة بسلام.