تحذير شديد من محافظ الإسكندرية لمرتادي الكورنيش .. ماذا قال





وطالب المحافظ المواطنين بضرورة الاستجابة لحملات التوعية نظرا لخطورة المرحلة الحالية الذى تمر به مصر حاليا بالنسبة لوباء فيروس كورونا المستجد، وتمت الاستجابة .





على الصعيد ذاته لفت الشريف، إلى أنه تم إغلاق الـ٦١ شاطئا بالمحافظة غلقا تاما ، للحد من تجمعات المواطنين، موضحا أنه المحافظة مستمرة في شن حملاتها على الشواطئ والمحال والكافيتريات لحين الانتهاء تمام من تلك الأزمة.





وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بضرورة الوعى بطبيعة المرحلة التى تحتم الإلتزام التام بكافة التعليمات الواردة من وزارة الصحة المصرية ورئاسة مجلس الوزراء حرصا على صحة وسلامة وأمن وأمان المصريين من أجل العبور من تلك الأزمة بسلام.