ليه منرجعش للطبيعة الحقيقية.. جميلة عوض توجه رسالة لجمهورها

نشرت الفنانة جميلة عوض عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها.
علقت على الصورة قائلة: "ليه ما نرجعش للطبيعة الحقيقية؟ ناكل من الشجر، الخروج يكون في المناطق البرية، نعوم في بحور ملهاش نهاية من غير ما نحتاج نجري للمدينة ندور على شغل وفلوس، نجري ورا السلطة والمراكز والشهرة، هتعمل ايه الفلوس الزيادة واحنا اصلًا عندنا السماء و البحر و الارواح النقيه هما اصدقائك و الحصنه مرافقينك".
ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى :
يااااريت 🙌 جميلة في كل شي مش كل الناس تفكر بالعقلية هادي في الزمن دا انتى جميلة فعلا