AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ليه منرجعش للطبيعة الحقيقية.. جميلة عوض توجه رسالة لجمهورها

الجمعة 03/أبريل/2020 - 07:09 م
جميلة عوض
جميلة عوض
Advertisements
مريم عزت
نشرت الفنانة جميلة عوض عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها. 

علقت على الصورة قائلة: "ليه ما نرجعش للطبيعة الحقيقية؟ ناكل من الشجر، الخروج يكون في المناطق البرية، نعوم في بحور ملهاش نهاية من غير ما نحتاج نجري للمدينة ندور على شغل وفلوس، نجري ورا السلطة والمراكز والشهرة، هتعمل ايه الفلوس الزيادة واحنا اصلًا عندنا السماء و البحر و الارواح النقيه هما اصدقائك و الحصنه مرافقينك".

ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى : 

يااااريت 🙌      جميلة في كل شي مش كل الناس تفكر بالعقلية هادي في الزمن دا     انتى جميلة فعلا 
يذكر أن جميلة عوض عُرض لها مؤخرا فيلم "بنات ثانوي"، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وقدمت "جميلة" خلاله دورًا جديدًا لم تقدمه من قبل، حيث جسدت شخصية فتاة في الصف الثالث الثانوي في مدرسة حكومية، ليناقش الفيلم مشاكل الفتيات والشباب في هذه السنة 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. عائشة بن أحمد توجه رسالة لجمهورها: ابتسم فالله يحبك

شاهد.. ريهام أيمن تظهر في أحدث جلسة تصوير بسيارة أحلامها

شاهد.. فى أحدث ظهور لها... متابعة تحرج زينة: ايه القرف ده

إنجي وجدان توجه رسالة لمتابعيها عبر إنستجرام

شاهد.. باللون الأسود | جميلة عوض تتألق فى أحدث ظهور

قيمتك إيه .. رسالة جديدة من أحمد فلوكس لمتابعيه

ترشيحاتنا

علاج مثالي لـ كورونا.. هكذا شفي الأمير تشارلز من الفيروس القاتل

ملائكة الرحمة يتساقطون.. وفاة ممرضتين بـ كورونا في يوم واحد

كارثة جديدة على شواطئ الإسكندرية بسبب كورونا.. صور

حظر وخيانة.. كندة علوش توجه رسالة لجمهورها بسبب عمرو يوسف

الأهلي يغلق صفحة أحمد فتحي ويحدد بدائل الجبهة اليمنى في الموسم الجديد

سبب نزول سورة الكهف.. لا يعرفه الكثيرون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتش الطاسة بالجبن مع البطاطس الودجز اللذيذة وصوص المايونيز

فيروس كورونا يودي بحياة أم شابة بعد ولادة طفلتها مباشرة

بفستان كاجول قصير.. منى ممدوح تتألق بإطلالة جريئة ولافتة.. شاهد