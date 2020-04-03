ليه منرجعش للطبيعة الحقيقية.. جميلة عوض توجه رسالة لجمهورها

يذكر أن جميلة عوض عُرض لها مؤخرا فيلم "بنات ثانوي"، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وقدمت "جميلة" خلاله دورًا جديدًا لم تقدمه من قبل، حيث جسدت شخصية فتاة في الصف الثالث الثانوي في مدرسة حكومية، ليناقش الفيلم مشاكل الفتيات والشباب في هذه السنة