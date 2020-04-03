دولة أوروبية تتمسك بإقامة الدوري وبحضور جماهيري رغم أنف كورونا

يثير انتشار فيروس كورونا، القلق والذعر حول العالم خاصة مع وصوله إلى كرة القدم، وإصابته العديد من أفراد المنظومة الرياضية، وتسببه في توقف النشاط الكروي.





واتفقت الاتحادات الرياضية وأعضاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فور انتشار كورونا في القارة العجوز على تأجيل المنافسات محليًا وقاريًا.









ولكن دوري أوروبيًا وحيدًا لا يزال يقيم مبارياته بصورة طبيعية وبحضور جماهيري يثير الجدل، حيث قرر الدوري البيلاروسي محاربة كورونا باستمرار منافساته.





وأصدر الاتحاد البيلاروسي منذ قليل، بيانًا رسميًا، أكد خلاله تمسكه بإقامة مباريات الدوري، مع تأجيل منافسات الشباب والناشئين وكرة القدم النسائية.





يذكر أن أول حالة إلغاء للموسم في أوروبا، حدث منذ أيام في بلجيكا، حين أعلم الاتحاد البلجيكي لكرة القدم إلغاء منافسات الدوري، وتتويج كلوب بروج المتصدر باللقب رسميًا.