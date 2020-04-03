ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في المغرب

أعلنت السلطات المغربية، اليوم الجمعة، ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 761 بعد تسجيل 70 إصابة جديدة.





وكانت وزارة الصحة المغربية، قد ذكرت أمس أن حالات الإصابات بالفيروس وصلت إلى 708 حالات، فيما تلاحق السلطات 5098 شخصا منذ بداية الطوارئ بسبب "خرق حالة الطوارئ الصحية".





وأضافت في تصريح صحفي نقلته قنوات التلفزيون الرسمية أن هناك 7 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 44 شخصا.

كما ارتفع عدد المتعافين إلى 31، في حين تم استبعاد إصابة 2916 شخصا، بعدما تبين أنهم غير حاملين للفيروس.





ويفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس حتى 20 أبريل من أجل مكافحة تفشي الوباء. كما اتخذ عدة إجراءات اقتصادية واجتماعية لمساعدة الفئات الفقيرة والمتضررة من هذا الفيروس، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية.