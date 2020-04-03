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الصحة العالمية تطالب بدعم كل من تأثر دخلهم بسبب كورونا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 07:22 م
تيدروس أدهانوم
تيدروس أدهانوم
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حمزة شعيب
قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إنه يجب على الحكومات أن تنظم برامج ترفيهية للعناية بمواطنيها، مضيفا:"لابد من مواجهة كورونا بحزمة من الإجراءات على رأسها العزل .

وتابع مدير منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عرض عبر قناة "دى إم سى" قائلا: "نطالب الدول المتخلفة التخلص من العواقب الاقتصادية أمام المواطنين حتى لاتعرض المجتمع للخطر، مردفا:"يجب أن نقوم بدعم كل من تأثر دخلهم جراء فيروس كورونا".

وأشار مدير الصحة العالمية إلى أن التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا أشد خطورة من المرض نفسه، مناشدا الحكومات بمنح العاملين في القطاع الطبي رواتب مرتفعة ومنتظمة.
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