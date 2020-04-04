التعليم العالي في أسبوع.. أخبار سارة من المستشفيات الجامعية للمصريين بشأن كورونا.. تفاصيل حول موقف تنسيق 2020

"التعليم العالي" تكشف عن موقف تنسيق 2020 بعد القرارات المتعلقة بالثانوية العامة

وزير التعليم العالي يشارك في حوار افتراضي لمنظمة اليونسكو لبحث أزمة كورونا

اليونسكو تعلن فتح باب الترشح لجائزتين عن تعليم الفتيات وتعزيز التسامح





شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها استكمال خطة الوقاية من فيروس كورونا، والتعليم عن بعد.





وفي السياق ذاته ، أعلن الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا،أنه سيتم اعتبارًا من اليوم تلقى أفكار ومقترحات مبتكرة على منصة بنك الابتكار المصري التابع لأكاديمية البحث العلمى، لتصنيع محلى لوحدة أوتوماتيكية لتطهير الأشخاص متنقلة أو ثابتة عملية واقتصادية ويمكن تصنيعها محليا ويفضل أن تكون مزودة بحساس أو كاميرا لقياس درجة الحرارة وتعمل ذاتيا عبر مرور الأشخاص من خلالها،ويمكن استخدامها فى مداخل الأماكن العامة والفنادق والمولات والمحطات والمطارات، والنوادى وغيرها.





وأوضح أن ذلك يأتى في ظل معاونة الدولة فى إيجاد تكنولوجيات محلية بديلة لتطهير الأشخاص لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد وغيره من الأمراض الوبائية، وعناصر الابتكار تكمن فى التصميم، المستشعرات، قياس الحرارة، والمواد المطهرة المستخدمة ويجب أن تكون مناسبة واقتصادية وآمنة للأشخاص والملابس والأجهزة الالكترونية المحمولة ومتسقة مع تعليمات منظمة الصحة العالمية أو معتمدة من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، وهناك بالفعل فى كثير من الدول المتقدمة تكنولوجيا مماثلة لما نطالب به مجتمع العلماء والمبتكرين المصريين.





وفي سياق آخر، أكد الدكتور محمد الطيب المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرارات المؤكد صدورها وتنفيذها حتى الآن هي تعليق الدراسة حتى 12 أبريل المقبل، وإجراء امتحانات نهاية العام الدراسي بعد 30 مايو، بالإضافة إلى إلغاء امتحانات الميدتيرم وإضافة درجاته على امتحانات نهاية العام الدراسي .





وأضاف "الطيب" في تصريح لموقع "صدى البلد"، أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لاتخاذ كافة القرارات والنظر في تطورات الوضع وكل ما يخص تعليق الدراسة وإجراء الامتحانات ليتم اتخاذ القرارات المناسبة.





بينما أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – ايسيسكو)، عن إطلاق جائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء لعام 2020، وتبلغ قيمتها 50000 دولار أمريكي، على أن تقوم لجنة تحكيم دولية مستقلة من 5 خبراء بتقييم الترشيحات على أساس إمكانيات المشروع للتأثير والابتكار والاستدامة.





وحددت اليونسكو شروط الترشح للجائزة، والتي جاءت كالتالي:





• يجب أن تستوفي الترشيحات المعايير التي تحددها الجائزة ومنها النهوض بتعليم الفتيات والنساء وتشغيلها لمدة عامين على الأقل.





• إظهار إمكانية أن تكون قابلة للتكرار وقابلة للتطوير.





• أن تساهم في واحد أو أكثر من المجالات ذات الأولوية للجائزة وان يكون لدى المشروع القدرة على التأثير والابتكار والاستدامة.





وحددت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – ايسيسكو)، طريقة الترشح للجائزة، حيث يشترط أن تكون باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، ويجب إرسال الترشيحات على العنوان التالي الخاص باللجنة الوطنية، مدينة 6 اكتوبر، التوسعات الشمالية، خلف نادي الصيد أو على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]





كما شارك الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – ايسيسكو)، في الحوار الافتراضي عبر الفيديو كونفرانس، والذي عقدته منظمة اليونسكو مساء أمس، الاثنين، مستعرضًا محاور خطة الوزارة لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بمشاركة 200 مسئول دولي عن ملف التعليم والبحث العلمي، من بينهم 72 وزير تعليم عالٍ وبحث علمي ممثلين عن 127 دولة.





وتناول الحوار الافتراضي تبادل الخبرات والتعاون بين الدول المشاركة في مواجهة انتشار فيروس كورونا وآليات التوعية الوقائية منه، كما استهدف إيجاد منصة للتشاور وتبادل الخبرات بين مختلف الدول والدروس المستفادة حول كيفية قيام العلم بدعم صنع القرار القائم على الأدلة، وكذا طرح الموافقة على "نداء من أجل ميثاق عالمي للعلوم المفتوحة والتعاون العلمي الدولي".





أعلنت المستشفيات الجامعية، في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد بدول العالم، رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى لمواجهة هذا الفيروس، الذي يهدد حياة الملايين، وبات من الضروري تكاتف مؤسسات الدولة لمواجهة هذه الأزمة.





ما إمكانيات المستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا؟





● 35825 سرير.





● 3959 سرير رعاية مركزة.





● 431 سرير للرعاية المركزة للأطفال.





● 2754 جهاز تنفس صناعي.





● 838 حضانة.





ما هو إجمالي القوى البشرية بالمستشفيات الجامعية، لمواجهة فيروس كورونا:





● 1524 تخصص تخدير ورعاية مركزة.





● 460 تخصص أمراض صدرية.





● 401 تخصص أمراض متوطنة.





● 846 تخصص تحاليل.





● 768 تخصص أشعة تشخيصية.





وأصبح إجمالي الأطباء: 3999 طبيبا.





كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التبرع أمام الراغبين في تقديم صدقاتهم وزكاتهم لمواجهة هذه الجائحة.





● يمكن لعملاء البنك الأهلي المصري التبرع من خلال:





١- فروع البنك الأهلي المصري.





٢- ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري (ATM).





٣- الأهلي نت (Ahly Net).





● ويمكن لعملاء البنوك الآخرى التبرع من خلال:





١- فروع البنك الأهلي المصري.





٢- ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري (ATM)





٣- موبايل أو إنترنت بانكينج للبنك التابع له (Mobile or Internet Banking).





- البيانات المطلوبة:





☆ اسم البنك: البنك الأهلي المصري.





☆ اسم الحساب: المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.





☆ رقم الحساب: 111111





☆ اسم الفرع: يتم اختيار أي فرع أو كتابة (001).





☆ عنوان الفرع: يتم اختيار أي عنوان أو كتابة (البنك الأهلي - كورنيش النيل).





☆ سويفت كود: NBEGEGCXXXX



