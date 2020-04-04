قناة السويس تشارك في تعقيم شوارع الإسماعيلية

ووجه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس بالمشاركة في أعمال تطهير وتعقيم الشوارع والمنشآت المختلفة والأسواق العامة بمدينة الإسماعيلية وذلك ابتداءاً من يوم الخميس الموافق ٣ إبريل وعلى مدار عشرة أيام متتالية في الساعة السابعة مساء فور بداية موعد الحظر.





وأكد رئيس هيئة قناة السويس، ان ذلك في إطار المسئولية المجتمعية للهيئة، والمشاركة الفعالة في الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها كافة مؤسسات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "Covid19".

تشمل أعمال التطهير والتعقيم المناطق الآتية: شارع العشريني - مساكن الهيئة بشارع عرايشية مصر والفروسية ونمرة ٦ والبوليس الدولي والشيخ زايد

شارع الثلاثيني - طريق بورسعيد - الإرسال

سوق حى السلام - سوق بورسعيد - سوق الجمعة - سوق الحرفي

موقف حى السلام - موقف الفردوس - موقف السيارات الرئيسي - جراج الهيئة.

