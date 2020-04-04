برلمانى يطالب بحظر تصدير القمح والذرة بسبب كورونا

أكد النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، أهمية الحرص على الاكتفاء الذاتي لمصر من المحاصيل الاستراتيجية في تلك الظروف الراهنة التي يمر بها العالم، مشيرًا إلى أن مصر وضعت خطة إستراتيجية للحفاظ على محاصيلها والتي تتمثل في إيقاف التصدير اتباعا للقرار الدولي وليس المحلي فقط لوقف الاستيراد والتصدير وزيادة زراعة القمح والبذور والأرز والبقوليات وغيرها من المحاصيل التي يعتمد عليها غذاء المواطنين وبالأخص في تلك الأزمة ومواجهة فيروس الكورونا.





وأوضح في تصريح خاص لـ "صدي البلد" ان مصر تدير الأزمة بشكل صحيح دون النظر إلى العائد المادي، مؤكدا على أهمية إيقاف التصدير بالرغم من تأثيره على الاقتصاد المصري ولكن العالم أجمع يعتمد على الاكتفاء الذاتي وتخزين المحاصيل وتوفيرها بالاسواق وتجنب أزمة الاستغلال بالأسواق.





وأكمل النائب حديثة:" أن وقف الاستيراد لا يؤثر على مصر وذلك لوجود المخزون الكافي في مصر من القمح والذرة والأرز والبقوليات والذي يمكننا من الاعتماد على الاكتفاء الذاتي في الشهور القادمة لافتا أن الدولة توفر جميع ما يحتاجة المزارعين من أدوات زراعية وتكليفهم بشراء المحاصيل بسعر مناسب".





وطالب "شعلان " أن تتكاتف جميع جهات الدولة والاستفادة من تلك الفترة بالنهوض بالزراعة المصرية ووضع خطط لاعتماد مصر على الاكتفاء الذاتي حتى بعد انتهاء تلك الأزمة وتعاون الفلاحين مع الدولة وتنفيذ القرارات السيادية.





وجدير بالذكر أن أزمة كورونا على الدول فكرة تحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة بعد غلق الحدود ووقف الطيران لمواجهة الفيروس الجديد وتدرس لجنة الزراعة بمجلس النواب فكرة تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.





وبالتنسيق مع وزارة الزراعة تضع لجنة الزراعة خطة قصيرة و طويلة المدى لتحقيق الاكتفاء وقال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب إن اللجنة تدرس تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية بالتنسيق مع الحكومة والمحافظات المختلفة.





وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى أن الدولة تتجه لتحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض المحاصيل خاصة القمح والذرة بخلاف بحث طرق دعم الفلاح لزراعة السلع التي يتم استيرادها من الخارج.



