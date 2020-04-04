هندسة القاهرة تنظم مسابقة فنية لطلابها للخروج من أجواء كورونا

أعلن رعاية شباب كلية الهندسة بجامعة القاهرة، عن تنظيم مسابقات فنية، لطلاب الكلية، في مجال الفنون التشكلية؛ الرسم، النحت، التصوير الفوتغرافى الجرافي، وأشغال يدوية، وذلك من خلال تواجد الطلاب في المنزل، على أن ترسل عبر مجموعة الواتساب.وأضافت رعاية الشباب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المجال الثاني سيكون في موهبة الغناء، والعزف على أن يرسل الطالب voice أوvideo لا يتجاوز مدته 3 دقائق، على جروب الواتساب الخاص بالمسابقة.وأشار رعاية شباب كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إلى أنه سيتم عرض الأعمال المشاركة على لجنة التحكيم لإعلان أسماء الفائزين فيما بعد، وترسل الأعمال مع اسم الطالب. مضيفا أن ذلك المسابقة بهدف التربية على الطلاب نظرا للظروف التي يمر بها من تعليق الدراسة، بسبب الوقاية من فيروس كورونا المستجد.