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اقتصاد

7 طرق لتقديم شكوى بجهاز حماية المستهلك ضد جشع التجار

السبت 04/أبريل/2020 - 02:31 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
قال اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، إن غرفة عمليات الجهاز منعقدة؛ لمتابعة إجراءات متابعة الأسواق، لمنع المتلاعبين بالأسعار من استغلال الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا ولتلقى شكاوى المستهلكين من ارتفاع الأسعار أو التعرض لممارسات سلبية ضارة أو وجود أماكن تحجب السلع عن التداول خاصة الكمامات والمنظفات والمطهرات".

وأضاف راضي عبد المعطي"، أنه بخلاف رقم الخط الساخن 19588 وخدمة "المواطن رقيب" عبر تطبيق الواتساب، فان هناك 7 طرق لتقديم الشكاوى وأنه في حالة رغبتك بتقديم شكواك مباشرة لجهاز حماية المستهلك؛ يمكنك القيام بذلك من خلال إحدى الطرق التالية:

1- الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أي خط أرضى ( الخط الساخن يغطى القاهرة الكبرى – الإسكندرية).

2- إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233030170

3- التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.

4- إرسال شكواك إلكترونيًا بالضغط هنا.

5- التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

6- خدمة المواطن رقيب عن طريق واتس آب على رقم 01281661880.

7- تطبيق المحمول على جوجل ستور وابل ستور.

وأضاف راضي عبد المعطي، أن هناك اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين وقانون حماية المستهلك يجرم حبس السلع عن التداول لتعطيش السوق، موضحا أن فريق العمل متواجد في كل المحافظات وفي محافظة الفيوم تم ضبط  مكان يبع الكمامات والمنظفات مجهولة المصدر في محاولة لاستغلال المواطنين.

وحول الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية بشأن التعامل مع فيروس كورونا أو السيطرة على الأسواق، قال "عبد المعطي": "تسير بشكل متميز والحكومة لا تتردد في اتخاذ قرارات للحفاظ على حياة المواطنين".
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