نجم الأهلى: رفضت عرض الزمالك المغري والحصول على سيارة جديدة.. فيديو

نفى حسين السيد لاعب الصفاقسي التونسي جلوسه مع أى مسئول داخل نادى الزمالك.





وقال لاعب الأهلي المعار إلى الصفاقسي التونسي في تصريحات لـ ملعب اون تايم مع أحمد شوبير: لم أجلس مع أي مسئول في الزمالك خلال الفترة الأخيرة.





وأشار إلى أن الزمالك فاوضه أثناء إعارته في صفوف المقاصة 2014 من خلال بعض الوكلاء الذين حاولوا إقناعه بالجلوس مع مسئولي الزمالك





وأوضح أن أحد الوكلاء أخبره أن الزمالك مستعد لدفع أضعاف ما أتقاضاه في الأهلي.





كما كشف عن أن طارق يحيى المدير الفنى حينها لمصر المقاصة جهز جلسه و موعد مع أحمد مرتضى والمدير المالي لكني رفضت التوقيع.





واختتم أنه رفض عرض الزمالك المالي الكبير والحصول على سيارة جديدة.



