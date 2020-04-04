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محافظ الغربية يوضح الإجراءات المتخذة للحماية من فيروس كورونا "فيديو"

السبت 04/أبريل/2020 - 02:00 ص
طارق رحمي، محافظ
طارق رحمي، محافظ الغربية
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محمد حليم قنديل
قال دكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة تقوم بعمل تحاليل فيروس كورونا للأشخاص المخالطين بالمصاب، بالإضافة إلى الأشخاص الذي قد يظهر عليهم أعراض مشابهة لأعراض فيروس كورونا احتياطيا.

وأشار محافظ الغربية، أثناء مداخلته الهاتفية على برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة"ام بي سي مصر" إلى أن فى حالة وجود تحليل إيجابي تقوم المحافظة بأخذ الإجراءات المتفق عليها من قبل وزارة الصحة، حيث يتم توجيه الحالة إلي مستشفيات العزل ليتعامل معها الفريق الطبي.

وأكد طارق رحمي، على أن عدم وجود أي احتفالات بالمحافظة الأيام المقبلة، موضحا أن المحافظة قامت بإلغاء كافة الاحتفالات الدينية الخاصة بها منذ بداية الإجراءات الاحترازية.

وتابع محافظ الغربية قائلا: أن محافظة الغربية من أكثر المحافظات التزاما بقرارت مجلس الوزراء، وتوجهت بالشكر إلي أهالي المحافظة، وذلك  لدورهم الواعى في حماية أنفسهم وبلادهم.

وأوضح "رحمي"، أن المحافظة خصصت 33 مدرسة لصرف المعاشات منعا للتكدسات، لافتا إلى أن حتى الآن الأمور على مايرام.

وأضاف محافظ الغربية، أن المحافظة خصصت 13 مدرسة لصرف شرائح "التابلت" لأولياء الأمور، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 75% من الطلاب استلموا الشرائح الخاصة بهم.

واختتم قائلا: "خافوا علي نفسكوا وعلى بلدكوا عشان قدر نعدى  من الأزمة".
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