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محافظات

محافظ الأقصر يوجه رسالة تقدير ومحبة للأطفال بمناسبة يوم اليتيم

السبت 04/أبريل/2020 - 02:12 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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أ ش أ
توجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برسالة تقدير ومحبة لأطفالنا الأيتام بمناسبة يوم اليتيم الذي يوافق أول جمعة من شهر أبريل من كل عام، مؤكدا أن الاهتمام بتلك الفئة الغالية على قلوبنا هو من أهم الأمور التي حث عليها الدين الإسلامي وكافة الشرائع السماوية السابقة، وإدخال السرور والبهجة على قلوبهم والحنو عليهم.

وأشار إلى أن المحافظة تعتذر لهم عن عدم إجراء الاحتفالات المعتادة مثل كل عام، بسبب الظروف الحالية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنهم سيظلون دائما موضع رعاية وعناية واهتمام ويحظون بكل تقدير.
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