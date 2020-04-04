وزير الطاقة السعودي: نرفض تصريحات روسيا بشأن النفط





قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم السبت، إن المملكة بذلت جهودًا كبيرة مع دول أوبك+ للحد من وجود فائض في السوق البترولية ناتج عن انخفاض نمو الاقتصاد العالمي.





وأضاف بن سلمان في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس": "نرفض تصريح وزير الطاقة الروسي الذي جاء فيه رفض المملكة العربية السعودية تمديد اتفاق أوبك+ وانسحابها منه، إلى جانب خطواتها الأخرى أثرت سلبًا على السوق البترولية".





وأضاف: " ما ورد غير صحيح ومنافيًا للحقيقة جملة وتفصيلًا، مؤكدًا سموه سياسة المملكة البترولية التي تقضي بالعمل على توازن الأسواق واستقرارها بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء".





وتابع: "هذا الطرح وهو ما اقترحته المملكة ووافقت عليه 22 دولة، لم يلقَ - وبكل أسف - قبولًا لدى الجانب الروسي، وترتب عليه عدم الاتفاق، ووزير الطاقة الروسي هو المبادر في الخروج للإعلام والتصريح بأن الدول في حل من التزاماتها اعتبارًا من الأول من إبريل، مما أدى إلى زيادة الدول في إنتاجها لمقابله انخفاض الأسعار لتعويض النقص في الإيرادات".



