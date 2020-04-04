الطيران العماني فى مهمة رسمية للهند والصين.. تفاصيل

يقوم الطيران العٌمانى بتسيير ٣٢ طائرة خلال الأيام الثلاثة عشر القادمة إلى كل من الهند والصين لجلب أكثر من ١٠٠ طن من المنتجات الغذائية لتغذية منافذ البيع المحلية.





وأطلق الطيران العماني، الناقل الوطني للسلطنة رحلات شحن جوي إلى وجهات دولية محددة، وذلك بهدف توفير المؤونة الغذائية والمستلزمات الأساسية الأخرى للسلطنة. حيث يتم تشغيل هذه الرحلات حصريًا لأغراض الشحن الجوي بدون ركاب، وتفعيل ما نسبته 100% من المساحة الاستيعابية بالطائرة لما يصل سعته إلى 25 طنا من الحمولة.





وقد صرح مصدر مسؤول بالطيران العماني بقوله : ” خلال الأوقات الصعبة الراهنة، يعمل الطيران العماني جنبا إلى جنب مع كافة الفرق في الخطوط الأمامية لدعم احتياجات السلطنة من المؤونة الغذائية والمستلزمات الأساسية الأخرى. حيث يسير الطيران العماني طائراته التجارية لنقل البضائع والشحنات من وجهات دولية محددة وفقًا لمتطلبات السوق.







