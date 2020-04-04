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أخبار العالم

الطيران العماني فى مهمة رسمية للهند والصين.. تفاصيل

السبت 04/أبريل/2020 - 02:43 ص
الطيران العمانى
الطيران العمانى
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ميـــس رضــا
يقوم الطيران العٌمانى بتسيير ٣٢ طائرة خلال الأيام الثلاثة عشر القادمة إلى كل من الهند والصين لجلب أكثر من ١٠٠ طن من المنتجات الغذائية لتغذية منافذ البيع المحلية.

وأطلق الطيران العماني، الناقل الوطني للسلطنة رحلات شحن جوي إلى وجهات دولية محددة، وذلك بهدف توفير المؤونة الغذائية والمستلزمات الأساسية الأخرى للسلطنة. حيث يتم تشغيل هذه الرحلات حصريًا لأغراض الشحن الجوي بدون ركاب، وتفعيل ما نسبته 100% من المساحة الاستيعابية بالطائرة لما يصل سعته إلى 25 طنا من الحمولة.

وقد صرح مصدر مسؤول بالطيران العماني بقوله : ” خلال الأوقات الصعبة الراهنة، يعمل الطيران العماني جنبا إلى جنب مع كافة الفرق في الخطوط الأمامية لدعم احتياجات السلطنة من المؤونة الغذائية والمستلزمات الأساسية الأخرى. حيث يسير الطيران العماني طائراته التجارية لنقل البضائع والشحنات من وجهات دولية محددة وفقًا لمتطلبات السوق. 


وقام الطيران العماني، الناقل الوطني للسلطنة بتسيير رحلات الشحن الجوي بين كل من مسقط ومومباي هذا اليوم ، كما سيتم جدولة رحلة إضافية بين مسقط و كوتشي لهذا الغرض، علاوة على رحلاته التي تم جدولتها إلى الصين بهدف استيراد المستلزمات والمعدات الطبية بالتنسيق المباشر مع وزارة الصحة.
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