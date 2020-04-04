سخرية على السوشيال ميديا بعد تصريحات زينة الأخيرة عن مصل كورونا

تداول عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لمداخلة الفنانة زينة في أحد البرامج التلفزيونية عن فيروس كورونا المستجد.
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أضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة اليوم" أن نفسيتها متعبة، موضحة أنها إذا نامت تحلم بأحلام صعبة، لدرجة أنها لم تأخذ من قبل منوم أو أي مهدئ لكن بسبب هذه الأزمة أصبحت تأخذ دواء لعلاج البرد لأنه يجعلها تنام.
تابعت زينة أن حلمها تضمن أن اللقاح الخاص بكورونا موجود في دمها، وأنها جلست مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان يعطيها شيكولاتة وحليب من أجل زيادة دمها حتى تعالج الشعب المصري، وأن الدول ترسل طائرات لتأخذها لعلاج كل الشعوب، لكنها قررت أن تبقى في مصر لتعالج أقاربها والمصريين ثم بعد ذلك تعالج كل الشعوب.
وأيضا:
وقالت زينة إنها تشعر أنها ستمرض ليس بسبب فيروس كورونا المستجد، ولكن بسبب التوتر والقلق والخوف.
أضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة اليوم" أن نفسيتها متعبة، موضحة أنها إذا نامت تحلم بأحلام صعبة، لدرجة أنها لم تأخذ من قبل منوم أو أي مهدئ لكن بسبب هذه الأزمة أصبحت تأخذ دواء لعلاج البرد لأنه يجعلها تنام.
تابعت زينة أن حلمها تضمن أن اللقاح الخاص بكورونا موجود في دمها، وأنها جلست مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان يعطيها شيكولاتة وحليب من أجل زيادة دمها حتى تعالج الشعب المصري، وأن الدول ترسل طائرات لتأخذها لعلاج كل الشعوب، لكنها قررت أن تبقى في مصر لتعالج أقاربها والمصريين ثم بعد ذلك تعالج كل الشعوب.