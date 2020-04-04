خطوات بسيطة للحفاظ على سيارتك أطول فترة ممكنة

يهتم محبو السيارات بسياراتهم بشكل كبير و يهتموا بأدق تفاصيلها وأحيانا يقوموا ببعض التصرفات الخاظئة التي تضر بسياراتهم دون أن يشعروا و في هذا السياق نستعرض بعض هذة السوكيات الخاطئة لنتجنبها .

الحفاظ على سيارتك ليس فقط في الصيانة الدائمة لها ولا في شراء قطع غيار اصلية و لكن يكمن أيضا في سلوك قائدها فإن كان سلوكا صحيحا فتضمن أطول فترة تشغيل وإن كان سلوكا خاطئا سيترتب عليه الكثير من المشاكل التي ستصيب سيارتك .



1 –تجنب وضع يدك علي الفتيس أثناء القيادة لأنه ببساطة وزن يدك يشكل ضغطا على علبة التروس مما يسبب تآكلا مما يضر بالفتيس فيما بعد .



2– عدم استخدام فرامل اليد لركن السيارة و الاعتماد علي الفتيس فقط مما يضر بسلامة فرامة اليد من قلة الاستخدام و يضر الفتيس في التحميل الزائد عليه .







3– الانتقال بين حروف الفتيس أو الغيارات دون الانتظار بين غيار وآخر مما يجعل الفتيس يتلف سريعا .







4- تجاهل العلامات التي تظهر أمامك في التابلوه و هي تكون علامات تدل على مشاكل في السيارة يمكن حلها في بداية حدوثها وإن تجاهلتها تتلف اشياء أخري .

