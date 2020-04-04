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سيارات

خطوات بسيطة للحفاظ على سيارتك أطول فترة ممكنة

السبت 04/أبريل/2020 - 03:22 ص
خطوات بسيطة للحفاظ
خطوات بسيطة للحفاظ علي سيارتك اطول فترة ممكنة
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اشرف عطية
يهتم محبو السيارات بسياراتهم بشكل كبير و يهتموا بأدق تفاصيلها وأحيانا يقوموا ببعض التصرفات الخاظئة التي تضر بسياراتهم دون أن يشعروا و في هذا السياق نستعرض بعض هذة السوكيات الخاطئة لنتجنبها .

الحفاظ على سيارتك ليس فقط في الصيانة الدائمة لها ولا في شراء قطع غيار اصلية و لكن يكمن أيضا في سلوك قائدها فإن كان سلوكا صحيحا فتضمن أطول فترة تشغيل وإن كان سلوكا خاطئا سيترتب عليه الكثير من المشاكل التي ستصيب سيارتك .

 

1 –تجنب وضع يدك علي الفتيس أثناء القيادة لأنه ببساطة وزن يدك يشكل ضغطا  على علبة التروس مما يسبب تآكلا مما يضر بالفتيس فيما بعد .

2– عدم استخدام فرامل اليد لركن السيارة و الاعتماد علي الفتيس فقط مما يضر بسلامة فرامة اليد من قلة الاستخدام و يضر الفتيس في التحميل الزائد عليه .


3– الانتقال بين حروف الفتيس أو الغيارات دون الانتظار بين غيار وآخر مما يجعل الفتيس يتلف سريعا .


4- تجاهل العلامات التي تظهر أمامك في التابلوه و هي تكون علامات تدل على مشاكل في السيارة يمكن حلها في بداية حدوثها وإن تجاهلتها تتلف اشياء أخري .

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