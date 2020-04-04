AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الطب الوقائى تنهي فحص لاعبى الإسماعيلى بعد عودتهم من المغرب

السبت 04/أبريل/2020 - 03:27 ص
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي
Advertisements
محمد رشاد
أنهت مصلحة الطب الوقائى بوزارة الصحة عملها مع لاعبى الإسماعيلى حول رحلة عودتهم من المغرب، حيث كان لم يتواصل مع الطب الوقائى سوى لاعبين فقط من البعثة قبل أن يتم الاشتباه فى إصابة محمد مجدى مدافع الفريق بكورونا ووضعه فى الحجر الصحى قبل أن يتأكد سلامة اللاعب وعدم إصابته.

وبعد اشتعال أزمة مجدى تواصل الطب الوقائى مع لاعبى الإسماعيلى وطلب منهم بعض المعلومات، لاسيما أنه لم يمر 14 يومًا على عودتهم من المغرب، وحرص اللاعبون على استيفاء كل المعلومات للتأكد من سلامتهم.

نادى الإسماعيلى كان فى المغرب لملاقاة نادى الرجاء فى إياب نصف نهائى كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب، قبل أن تٌلغى المباراة بسبب إيقاف النشاط الرياضى فى المغرب.

وغادر محمد مجدى لاعب الإسماعيلى مستشفى الحجر الصحى بالإسماعيلية، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها سلبية تحليل كورونا الذي خضع له اللاعب عقب شعوره برعشة وارتفاع مفاجئ فى درجات الحرارة.

وفى وقت سابق، قال صبرى المنياوى إن محمد مجدى مدافع الفريق استعجل فى نشر صورته من داخل الحجر الصحى لاسيما أن نتائج الفحوصات التي خضع لها لم تثبت إصابته بكورونا.

 وأوضح المنياوى فى تصريحات صحفية، "تحدثت مع والد محمد مجدى هاتفيًا فور الصورة التي نشرها اللاعب وأخبرنى أن نجله شعر بارتفاع فى درجة الحرارة ورعشة ودخل الحجر الصحى بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية للاطمئنان عليه فقط، وكان والده متوترًا للغاية وطلب منا الدعاء له حتى يتجاوز المحنة".

وعن حقيقة اختلاط اللاعب خلال وجوده فى المغرب مع الإسماعيلى قال المنياوى، " عدنا من المغرب منذ 13 يومًا ومجدى طوال الرحلة لم يغادر فندق الاقامة حتى عندما خرجنا للتنزه وزيارة بعض المقدسات الدينية ظل فى غرفته ولم يغادرها، واستبعد أن يكون خالط أحد من المصابين بكورونا ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صبري المنياوي يوضح حقيقة إصابة لاعبي الإسماعيلي بـ فيروس كورونا.. فيديو

اللي بيحبني يدعيلي.. نجم الإسماعيلي يعلن دخوله الحجر الصحي

كورونا يضرب الدوري المصري.. إصابة أول لاعب كرة قدم

بعد دخوله الحجر الصحي.. أرقام ومعلومات عن محمد مجدي لاعب الإسماعيلي

بعد دخول لاعب الإسماعيلي الحجر الصحي.. مدرب الدراويش: فى داهية بطولة الدوري والبطولة العربية.. حوار

تعرف على آخر تطورات حالة لاعب الإسماعيلي في الحجر الصحي

ترشيحاتنا

وزير التعليم يوجه رسالة صوتية عاجلة للطلاب بشأن امتحانات أولى ثانوي التجريبية

تركيا تستولي على شحنات طبية صينية متجهة إلى إسبانيا

أخبار النادي الأهلي.. باهر المحمدي يقترب من الانضمام للمارد الأحمر.. وفتحي يكشف حقيقة رحيله بسبب فايلر

عالم صيني يحذر من كارثة كبرى

بسبب كورونا.. صيادلة القليوبية تزف بشرى سارة للمواطنين

أحمد فتحي يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي بسبب فايلر

AdvertisementS

تعثر انضمام احمد فتحي لـ بيراميدز.. اعرف التفاصيل

فيفا يزف بشرى لـ رمضان صبحي بـ قرارات جديدة

مؤمن زكريا: قناة الأهلي تتحدث في أشياء مغلوطة وتركي آل شيخ يتحمل مصاريف علاجي.. فيديو

شاهد.. محمد صلاح يقضي فترة العزل الصحي مع ابنته مكة

أحمد فتحي يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي بسبب فايلر

شاهد.. وليد سليمان يوجه رسالة قوية لـ أحمد فتحي بعد رحيله عن الأهلي

اخبار الرياضة| توفير بديل لـ فتحي في الأهلي.. نجم بيراميدز فى الزمالك.. قرار عاجل من الكاف

ليس آرسنال.. محمد النني يقترب من العودة للدوري الإنجليزي

شوبير: الزمالك لم يجدد عقد محمود علاء حتى الآن.. فيديو

أخبار الزمالك.. عمر جابر في ميت عقبة لـ 4 مواسم.. وكريم بامبو يطلق تصريحات نارية

أخبار النادي الأهلي.. باهر المحمدي يقترب من الانضمام للمارد الأحمر.. وفتحي يكشف حقيقة رحيله بسبب فايلر

5 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم.. ظهور مكة محمد صلاح.. ورد تركي آل الشيخ على صورة أحمد فتحي ومسئولي بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم تحسن حالتها.. كورونا يقتل ممرضة مسلمة في بريطانيا

أطلقوا عليهما اسم الفيروس.. شاهد أول صورة للتوأمين "كوفيد" و"كورونا"

الأطباء يتلقون كمامات منتهية الصلاحية من الحكومة في بريطانيا