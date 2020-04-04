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أخبار البلد

أهم الأخبار.. مشادة بين ترامب وصحفية بالبيت الأبيض.. أطباء وتمريض النجيلة يصلون الجنازة على أول حالة وفاة بالمستشفى.. عمرو يوسف يقص شاربه على الهواء

السبت 04/أبريل/2020 - 10:09 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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محمد العيسوى
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي:

ظهرت 3 حالات إيجابية بكورونا في قرية الجزيرة التابعة لمركز أسوان، وتم نقلهم على الفور لـ مستشفى العزل بأسوان بمنطقة الصداقة الجديدة.

تصدر المطرب حسن شاكوش موقع "يوتيوب" بعد ظهوره الأخير مع أبلة فاهيتا في برنامجها الشهير عقب عودته مرة أخرى على شاشة ON.

أعلنت الصين، اليوم السبت، يوم حداد على ضحايا تفشي فيروس كورونا المستجد، وقامت بتنكيس الأعلام في كل أنحاء البلاد وتعليق كل أشكال الترفيه.

اندلعت مشادة كلامية، مساء أمس الجمعة، بين الرئيس الأمريكي وإحدى أعضاء الفريق الصحفي الذي يغطي مؤتمرات خلية الأزمة المسئولة عن ملف تفشي فيروس كورونا في البلاد. 

قالت قناة "العربية"، اليوم السبت، إن السلطات الفرنسية تواجه نقصًا حادًا في عدد أسرة وأدوية الإنعاش اللازمة لمرضى فيروس كورونا المستجد. 

قال دكتور حاتم أبو القاسم، مدير معهد الأورام، إن المعهد اتخذ عدة إجراءات بعد اكتشاف وجود حالات إصابة بفيروس كورونا بداخله وهي: تعقيم المعهد يوميا، بالإضافة إلى تقليل عدد المصابين المتواجدين داخل المعهد إلى حوالي 60 مصابا.

ـ قال حاتم أبو القاسم، مدير معهد الأورام، إنهم وجدوا الأسبوع الماضي إصابات في عدد من الممرضين والأطباء بـ فيروس كورونا.

اضطر النجم عمرو يوسف لقص قطعة من شاربه أثناء تواجده ضيفًا على برنامج أبلة فاهيتا الذى يذاع على شاشة قناة ON E

أدى الفريق الطبي بمستشفى العزل بالنجيلة صلاة الجنازة على السيدة التى توفاها الله بالسكتة القلبية بمستشفى النجيلة والتي كانت تعاني من فيروس كورونا. 
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