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فن

مكروهة وجزمة زينة برقبتها.. ريم البارودي تسب ريهام سعيد

السبت 04/أبريل/2020 - 09:26 ص
ريهام سعيد - ريم
ريهام سعيد - ريم البارودي
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آيه عاطف
تداول رواد السوشيال ميديا، في خلال الساعات القليلة الماضية، مقاطع صوتية للفنانة ريم البارودي، وهي تسب الإعلامية ريهام سعيد، أثناء محادثة على واتس آب مع أحد الأشخاص.

قالت ريم البارودي، من خلال التسجيلات: "أنا برقبة وضفر ريهام سعيد.. بتقارن مين بمين يا أهبل.. كده هعتبرك أهبل بالنسبالي.. بص يا حبيبي ولا تستفزني ولا استفزك بس متعملش نفسك صاحب حد ونبي وبعدين مش دي اللي معرفاك بيها .. ولا أي حاجة وأنا راضية كدة.. زينة جزمتها برقبة ريهام سعيد".

وتابعت قائلة: "ونبي ابعتلها الفويسات، وحياة مرض أمك عندك.. بتدافع عن مين يا حبيبي.. مكروهة ربنا اداها كل حاجة وسلب منها كل حاجة.. عيب أما تقول عذر أقبح من ذنب.. انا بعمل فورورد للأخبار مش محتاجة إنك تقولي الكلمتين دول".

بينما قامت ريم البارودي، بكتابة ستوري لديها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، قائلة من خلاله: "فيه شخص اسمه خالد حاول يصالحني وعشان أنا قولت خيركم من بدأ بالسلام والصلح صالحته لكن طلعت غلطانة عشان هو وزميلته اللي مش شغالين في أي حته بقيت أنا شغلتهم.. استغفر الله العظيم".

ونشرت ريهام سعيد، فيديو لديها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" من أحد حلقاتها وهي تتحدث عن الأشخاص ناكري الجميل، الذين لا يصونون العشرة. 
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