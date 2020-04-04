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منوعات

الوفيات بالآلاف..بريطانيا تنافس إيطاليا في ارتفاع الوفيات..صور

السبت 04/أبريل/2020 - 09:31 ص
صدى البلد
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مريم صليب
لم تعد المشكلة في زيادة عدد المصابين بسبب إصابتهم بـ فيروس كورونا فقط ، بل إن دول العالم تعاني اليوم من زيادة عدد الوفيات ، لم تعد الدول قادرة على إنقاذ مواطنيها. 

عجزت حكومة إيطاليا على أن تقدم الرعاية الطبية الجيدة لمواطنيها و بالتالي كان الموت أقرب طريق لهم للتخلص من الإصابات الميئوس منها، وعلى نفس الوتيرة تسير بريطانيا في هذه الأيام فلم تعد الحكومة قادرة على إستيعاب هذا الكم من المرضى فتضحي بريطانيا بمواطنيها. 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن أعداد المرضى في بريطانيا بتفاقم ولم تعد المنظومة الطبية تتحمل ذلك العبئ و المستشفيات ضجت بالمرضى فحتى الطرقات وضع بها سرائر للمرضى بسبب زيادة عددهم. 


في غضون أيام قليلة أصبحت زادت أعداد الوفيات  بفيروس كورونا في بريطانيا، حتي أصبح منافسا لإيطاليا والصين بإعتبارهما الأكبر حتى الآن في اعداد الوفيات ، و لا أمل في تقلص الأعداد في الفترة الحالية. 
الوفيات بالآلاف..بريطانيا تنافس إيطاليا في ارتفاع الوفيات..صور
الوفيات بالآلاف..بريطانيا تنافس إيطاليا في ارتفاع الوفيات..صور
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