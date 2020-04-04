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أخبار العالم

علاج لـ كورونا.. جامعة أردنية تعلن عن اكتشاف للقضاء على الفيروس المميت

السبت 04/أبريل/2020 - 09:19 ص
علاج لـ كورونا جامعة
علاج لـ كورونا جامعة أردنية تعلن اكتشاف للقضاء على الفيروس
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام الأردنية اليوم السبت تقارير حول توصل إحدى الجامعات لاكتشاف علاج يقضي على فيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19.

وتمكنت جامعة عمان الأهلية عبر التعاون المشترك بين كليتي الصيدلة والهندسة ومركز البحوث الدوائية والتشخيصية من الانتهاء من مشروعين بحثيين في مختبرات الجامعة أحدهما اكتشاف دواء لعلاج مرض فيروس كورونا والثاني تصميم جهاز تنفسي اصطناعي لمرضى كورونا المحجورين صحيا، وفق بيان صادر عن الجامعة.

وأصدرت  الجامعة بيانا  أن البحث في الدواء المضاد لفيروس كورونا والذي تم إنتاجه في كلية الصيدلة تحت مسمى : MELT 2015 as Potential Covid-19 Treatment والذي تأمل الكلية أن يكون دواءً شافيًا من هذا المرض وهو دواء معتمد من هيئة الدواء والأغذية الأمريكية FDA واستخدامه سيعتمد على نتائج المزيد من الاختبارات السريرية.


وتابع البيان أنه تم البحث في تصميم جهاز تنفس اصطناعي يساعد مرضى فيروس كورونا المحجورين صحيا والذي تصل تكلفته الكلية فقط حوالي 100 دينار أردني، وقد قامت كلية الهندسة بعمل التصاميم اللازمة والآن هي طور التنفيذ في الأيام القليلة القادمة.

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