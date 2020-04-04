شاهد.. مشاركة الرئيس السيسي في قمة إفريقية مصغرة لبحث سبل التعامل مع كورونا يتصدر نشرة «صباح البلد»

استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، السبت.





"أخبار اليوم"





الرئيس السيسي يعزي في ضحايا إيطاليا ويشارك في قمة إفريقية مصغرة لبحث سبل التعامل مع "كورونا".





صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب مجددا أثناء الاتصال عن خالص التعازي لضحايا إيطاليا، وأن مصر على استعداد كامل لتقديم المساعدات للشعب الإيطالي.





"الأهرام"

مدبولي: مارس الأعلي تفاعلا منذ إنشاء منظومة الشكاوي في 2017، بالتعامل مع 107 آلاف شكوى وطلب إغاثة.





"أخبار اليوم"

تامر مرسي.. أحسنت بتكريم الشاشة الصغيرة للجيش الأبيض.





"المصري اليوم"

الحكومة: لا صحة لارتفاع أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية.



