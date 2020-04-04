بعد أزمة أوبك بسبب كورونا.. ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على نفط السعودية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يستبعد فرض رسوم جمركية على نفط المملكة العربية السعودية، إذا تصرفت الرياض بشكل غير نزيه تجاه واشنطن، وفقا لما ذكرته اليوم، السبت، إحدى القنوات الروسية.





وحسب بلومبرج، تعهد ترامب بدعم صناعة النفط الأمريكية بإجراءات تشمل ملء احتياطي البترول الاستراتيجي للبلاد لتخفيف فائض المخزون حيث أن خزانات التخزين في محاور التوزيع تكاد تكون ممتلئة.





وقال خلال جزء من اجتماع أمس، الجمعة، للصحفيين "سنستعيد طاقتنا" مضيفا "أنا معك 1،000٪. إنه عمل عظيم، إنه عمل حيوي للغاية وبصراحة، لقد كنت عادلًا للغاية.. لقد حافظت على أسعار الطاقة معقولة لفترة طويلة من الزمن".





وشمل الاجتماع الرئيس التنفيذي لشركة إكسون دارين وودز وفيكي هولوب من شركة أوكسيدنتال بتروليوم وشركة كيلسي وارن من شركة نقل الطاقة إل بي. وحضر الاجتماع أيضًا جريج جارلاند ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Phillips 66 ، ومايك ويرث ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Chevron.





ووفقًا لترامب ، لم يطلب المسؤولون التنفيذيون خطة إنقاذ، وناقشوا الرسوم الجمركية على النفط الأجنبي ، والتي "كانت طريقة مساء في النتيجة'. 'هل أفكر في فرضه حتى هذه اللحظة؟ لا ، ولكن إذا لم تتم معاملتنا بإنصاف ، فمن المؤكد أنها أداة في صندوق الأدوات '.





وقال محللون في كليرفيو إنرجي بارتنرز إن تعليقات ترامب يوم الجمعة تشير إلى أن الولايات المتحدة من المحتمل أن تحفز المحادثات الروسية السعودية ليس من خلال التعبير عن استعدادها لخفض الإنتاج الأمريكي ، بل بالأحرى استعداد لفرض رسوم جمركية.





وأضافوا إن تقييد الواردات بتعريفة ، وهي فكرة دافع عنها قطب النفط في أوكلاهوما هارولد هام ، أحد المقربين من ترامب ، هي واحدة من أكثر المسائل المثيرة للجدل ، حيث تعارض شركات التكرير ومنتجي الغاز في شمال شرق الولايات المتحدة بشدة.





وقبل الاجتماع، أشار ترامب إلى أنه لديه بالفعل خطة في الاعتبار لمساعدة شركات النفط التي يقول إنها 'دمرتها' حرب أسعار بين روسيا والمملكة العربية السعودية.





وقال إنه يعرف ما يجب فعله لحل المشكلة ، على الرغم من أنه رفض الكشف عن الاستراتيجية بخلاف القول إنها "صعبة" و 'أفضل عدم القيام بذلك".





واعترف بأن معالجة وفرة العرض المتزايدة ، التي تفاقمت بسبب انهيار الطلب ، ستكون صعبة. وقال: "سيستغرق الأمر وقتًا طويلًا للتخلص من ذلك". مضيفا أن "هناك كميات هائلة من النفط والغاز. هائل. ربما لم يكن هناك ".





وأخبر وزير الطاقة دان برويليت ممثلي صناعة النفط بعد وقت قصير من اجتماع ترامب أنه يتوقع صفقة سعودية روسية بشأن تخفيضات إنتاج النفط الخام في غضون أيام. على الرغم من أنه لم يقدم تفاصيل حول الشكل الذي قد تبدو عليه الصفقة ، إلا أنه شدد على أن وكالته تعمل مع نظرائها في كلا البلدين ، وفقًا لأربعة أشخاص مطلعين على المكالمة طلبوا عدم ذكر أسمائهم بالتفصيل في محادثة خاصة.



