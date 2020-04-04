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صباح البلد يستعرض آخر مستجدات انتشار فيروس كورونا محليا وعالميا..فيديو

السبت 04/أبريل/2020 - 09:36 ص
صباح البلد
صباح البلد
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نورهان رأفت
تابع برنامج صباح البلد الذي يذاع على قناة صدى البلد اليوم السبت آخر مستجدات انتشار فيروس كورونا المستجد، والجهود التي تبذلها الدولة على مختلف المستويات لمكافحة انتشار الفيروس.

كما يستعرض البرنامج آخر مستجدات انتشار الفيروس عالميا وتناول احصائيات وأرقام انتشار الفيروس، وأجرى عددا من المداخلات الهاتفية  من خلال شبكة مراسلين القناة المنتشرة في أوروبا،  للوقوف على حقيقة الأوضاع أولا بأول.

برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى احمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالاضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض اهم الاخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية. كما يقدم البرنامج يوميا ايضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.
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