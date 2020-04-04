اعرف دورك فى مواجهة الفيروس.. الصحة تقدم عدة نصائح للتعامل مع المشتبه بإصابته بكورونا.. وإجراءات الطاقم الطبى فى مستشفيات العزل

تحت إشراف منظمة الصحة العالمية

15 إجراءً للعزل المنزلى للوقاية من كورونا

إجراءات الطاقم الطبى فى مستشفيات العزل





قدمت وزارة الصحة والسكان عددا من النصائح والإرشادات للمواطنين، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) تحت إشراف منظمة الصحة العالمية.





وجاءت النصائح كالتالي:





1- عدم خروج الشخص من المنزل طوال فترة العزل المنزلي.





2- تخصيص مكان بالمنزل نظيف وجيد التهوية.





3- تجنب جميع الزيارات والأنشطة الاجتماعية.





4- عدم التنقل كثيرَا من المكان المخصص للعزل إلى مكان آخر.





5- يجب اتباع النصائح لمدة 14 يومًا من تاريخ وصوله من الخارج.





6- ارتداء كمامة تناسب الوجه، خاصة عند التعامل مع أحد أفراد الأسرة والتخلص منها بعد الاستخدام بوضعها داخل كيس مغلق وإلقائه في سلة المهملات.





7- تغطية الأنف والفم أثناء العطس أو الكحة بمنديل ورقي والتخلص منه بوضعه داخل كيس مغلق وإلقائه بسلة المهملات.





8- ضرورة غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو تدليك اليدين بمطهر كحولي.





9- ينبغي على الشخص الذي يخضع للعزل المنزلي تناول وجبات الطعام بشكل منفصل عن أفراد الأسرة، اتباع نظام غذائي متوازن.





10- تجنب المواصلات العامة والأماكن المزدحمة.





11- شرب الماء الدافئ بدلًا من المشروبات الباردة.





12- ضرورة عدم مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأطباق أو الأكواب أو المناشف مع أفراد الأسرة.





13- الحذر من الإفراط في تناول المضادات الحيوية.





14- ضرورة قياس الحرارة كل 8 ساعات للشخص المعزول.





15- في حال ظهور أعراض صعوبة في التنفس أو إسهال أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم، يجب التوجه إلى المستشفى فورًا لإجراء التحاليل اللازمة.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، كيفية استعداد الطاقم الطبي في مستشفيات العزل المخصصة لعلاج مرضى كوفيد 19، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة أثناء ارتداء الزي الطبي المخصص للتعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.





وجاءت الخطوات كالتالي:

1- غسل الأيدي بالماء والصابون جيدًا أو فركها بالكحول قبل ارتداء الملابس الوقائية الشخصية لكل طبيب.





2- فحص الملابس الوقائية لمقدم الخدمة الطبية جيدًا للتأكد من مناسبة القياس على الجسم، وعدم وجود أي تمزق بها قبل ارتدائها.





3- ارتداء حذاء طبي مخصص طويل الرقبة.





4- ارتداء القناع الطبي المخصص وهو قناع عالي الكفاءة، ويجب على مقدم الخدمة إجراء عملية الزفير والشهيق للتأكد من عدم وجود أي تسرب للهواء إلى داخل القناع.





5- ارتداء غطاء واقٍ للرأس.





6- إحكام غلق البذلة جيدًا.





7- ارتداء نظارة واقية للعين والوجه.





8- ارتداء القفازات اللازمة والمناسبة لأيدي مقدمي الخدمة.





9- إدخال أكمام البدلة الواقية تحت القفزات.



