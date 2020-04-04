المصريين الأفارقة: كورونا ستغير خريطة القوى في العالم

قال الدكتور حسام عبد المقصود، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والمستشار الصحي في الأمم المتحدة، إن ما يحدث في الولايات المتحدة حاليا لم يحدث في 11 سبتمبر بل أسوأ بكثير.

وأكد عبد المقصود، أن خريطة العالم العظمى ستتغير بعد ما يحدث حاليا، منوها إلى أن الدول العظمى لن تكون بعد اليوم بعدد ما لديها من قوى نووية وأسلحة بل بقدرتها على الحفاظ على شعبها من الأمراض و توفير الغذاء الكافي لها.





وأوضح أن فيروس كورونا لا يصيب كبار السن فقط بل الشباب تحت سن الأربعين وكل من لديه ضعف في المناعة، وأن خطورة الفيروس عدم الالتزام بالبقاء في المنزل.





وقال: أتواجد حاليا في نيويورك، والطاقم الطبي الموجود في المستشفيات الأمريكية إما مصاب أو في الحجر الصحي او في منزله و يخاف النزول إلى العمل، فالفيروس ينتقل عن طريق الكلام أو التنفس.



