AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المصريين الأفارقة: كورونا ستغير خريطة القوى في العالم

السبت 04/أبريل/2020 - 09:48 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
قال الدكتور حسام عبد المقصود، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والمستشار الصحي في الأمم المتحدة، إن ما يحدث في الولايات المتحدة حاليا لم يحدث في 11 سبتمبر بل أسوأ بكثير.
 
وأكد عبد المقصود، أن خريطة العالم العظمى ستتغير بعد ما يحدث حاليا، منوها إلى أن الدول العظمى لن تكون بعد اليوم بعدد ما لديها من قوى نووية وأسلحة بل بقدرتها على الحفاظ على شعبها من الأمراض و توفير الغذاء الكافي لها. 

وأوضح أن فيروس كورونا لا يصيب كبار السن فقط بل الشباب تحت سن الأربعين وكل من لديه ضعف في المناعة، وأن خطورة الفيروس عدم الالتزام بالبقاء في المنزل. 

وقال: أتواجد حاليا في نيويورك، والطاقم الطبي الموجود في المستشفيات الأمريكية إما مصاب أو في الحجر الصحي او في منزله و يخاف النزول إلى العمل، فالفيروس ينتقل عن طريق الكلام أو التنفس. 

وشدد عبد المقصود، على ضرورة البقاء في المنازل وعدم النزول إلا لمن لديهم ضرورة للعمل قائلا "الدنيا لن تنتهى لأنكم ستجلسون في المنزل فهى أسابيع وليس لنهاية العمر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمواجهة كورونا.. برلمانية للمواطنين: صلوا في البيت وأكثروا من الدعاء

لو هتركب مواصلات عامة.. خطوات للحماية من فيروس كورونا

نداء عاجل من أحمد موسى للمصريين بسبب فيروس كورونا ..فيديو

نجم الزمالك السابق: يجب إلغاء الدوري وصحة اللاعبين أهم

لمن الملك اليوم؟

البابا تواضروس خلال عظة الأحد: بلادنا محفوظة وأرضنا مباركة ونصلى من أجل المسئولين والطاقم الطبي.. وأنصح المواطنين بالبقاء في المنزل والاهتمام بغسل الأيدى

ترشيحاتنا

بملابس كاجوال.. روجينا تستعرض جمالها فى أحدث جلسة تصوير

أخبار التوك شو| إصابة 15 من الطاقم الطبي بفيروس كورونا بمعهد الأورام.. وإنهاء خدمة من يفتح أبواب المساجد للمصلين..وغرامة فورية لمخالفي حظر الحركة

مدير معهد الأورام يكشف حقيقة إصابة الطاقم الطبي بفيروس كورونا..فيديو

جامعة القاهرة: عزل الحالات المصابة بكورونا في معهد الأورام والمخالطين لها

حقيقة أم شائعة.. هل غسل الأنف بمحلول ملحي يقي من فيروس كورونا

في ذكرى ميلاد هيثم أحمد زكي.. قصة اتهامه في جريمة قتل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة أم شائعة.. هل غسل الأنف بمحلول ملحي يقي من فيروس كورونا

بعد تخفيضها 30 ألف جنيه.. أسعار سيات seat اليوم في مصر ..صور

بملابس كاجوال.. روجينا تستعرض جمالها فى أحدث جلسة تصوير