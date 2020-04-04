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منوعات

بعد معاناتها لسنوات.. سيلينا جوميز تعلن إصابتها بمرض خطير.. فيديو

السبت 04/أبريل/2020 - 10:30 ص
المطربة سيلينا جوميز
المطربة سيلينا جوميز
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أماني إبراهيم
أعلنت النجمة سيلينا جوميز عن توصلها أخيرا لمعرفة حقيقة مرضها وتشخيص إصابتها بمرض نفسي.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قالت سيلينا جوميز إنه تم تشخيص إصابتها بمرض نفسي وهو اضطراب ثنائي القطب، واعترفت بهذه التفاصيل خلال مكالمة عبر خاصية البث المباشر مع النجمة مايلي سايروس، أمس الجمعة، من خلال موقع برايت مايند.

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وقالت المغنية صاحبة الـ 27 عاما إنها سعيدة أخيرا لاكتشاف ما تسبب في معاناتها لعدة سنوات، وقامت بتعريف جمهورها بمرضها حتى يتسنى لها الفرصة لمساعدة الجميع بخصوص هذا المرض والحالة المصاحبة له.

وأوضحت الصحيفة أنه تم تشخيص مرض سيلينا بعد زيارتها إلى مستشفى ماكلين، للأمراض النفسية، ومركز أبحاث علم الأعصاب في ماساتشوستس، وقالت: "لقد ذهبت مؤخرًا إلى واحد من أفضل مستشفيات الأمراض العقلية في أمريكا، مستشفى ماكلين، وعرفت بعد معاناة لسنوات طويلة أنه اضطراب ثنائي القطب".

وبعد معرفة التشخيص، قالت سيلينا إنها شعرت بالراحة أخيرا لمعرفة سبب معاناتها من الاكتئاب والقلق والإحباط لسنوات طويلة، متابعة أنها بمعرفتها معلومات عن تشخيص حالتها فإن هذا يساعدها ولا يخيفها.

وأشارت الصحيفة إلى أن ظروف نشأتها أدت إلى عدم اعترافها بالأمراض النفسية، فهي من ولاية تكساس الأمريكية، حيث يرفض المجتمع الذهاب لمستشفيات الصحة النفسية او الاعتراف بأي أمراض متعلقة بها، ولكنها لعدة مرات تحدثت عن قلقها المستمر واكتئابها في الماضي قبل معرفتها بأنه مرض نفسي.

في عام 2016، أخذت جومز استراحة من حياتها المهنية بسبب تعرضها لنوبات من القلق، الاكتئاب، والهلع، وقالت إنها بسبب مرض الذئبة وما يتسبب فيه من نقص المناعة الذاتي، وفي العام التالي خضعت لعملية زرع كلى بسبب الذئبة وأتضح بعدها أن العملية تسببت في إصابتها بنوبات اكتئاب.

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